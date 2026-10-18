La baza de Begoña: Sánchez tira de besos y abrazos para tapar el incendio de Mínguez

Pedro Sánchez convirtió el Comité Federal Extraordinario del PSOE de este sábado en un mitin con aroma a cierre de campaña. Con el partido golpeado por sus propios escándalos y las encuestas dibujando un horizonte electoral inquietante, el presidente del Gobierno sacó toda la artillería con consignas, ataques a la oposición, apelaciones a la movilización y, sobre todo, una protagonista inesperada para tratar de cambiar el relato: su mujer, Begoña Gómez.

"Que lo escuchen alto y claro. Te quiero", dijo Sánchez intentando convertir a Gómez en su particular símbolo de resistencia. El líder socialista buscó un golpe de efecto después de la polémica que ha rodeado a la ya ex portavoz socialista Montse Mínguez. Y lo hizo convirtiendo un acto de partido en una demostración de fuerza, arropándose de los suyos y exhibiendo a Begoña Gómez como símbolo de resistencia frente a las críticas. Besos, abrazos y una puesta en escena diseñada para recuperar la iniciativa política cuando las crisis amenazan con desbordar al PSOE.

Sánchez ha querido cambiar el foco, apelar a las emociones y presentar a su familia como víctima de una ofensiva política y judicial. Begoña Gómez, investigada judicialmente por tráfico de influencias y malversación y a la espera de saber la fecha de su juicio oral, se ha convertido en el principal argumento de movilización electoral para el PSOE, con la vista puesta en su aspiración a una tercera reelección de Pedro Sánchez el próximo 29 de noviembre.

Rodeado de buena parte de sus ministros, incluidos los que no concurren en las listas, como Carlos Cuerpo y Sara Aagesen, Sánchez quiso escenificar que mantiene el control del partido. Pero el despliegue de cargos y militantes no oculta que el PSOE llega a esta batalla política con demasiados frentes abiertos y con la necesidad de convencer a un electorado cada vez más castigado por la sucesión de polémicas. Prueba de ello fueron los desplomes electoral que el partido sufrió en Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

El presidente, eufórico, optó por la épica y la confrontación. Sánchez pretende cerrar la etapa de la "especulación" después de ocho años en La Moncloa, aunque su propio partido sigue atrapado en una espiral de controversias que amenaza con desbaratar cualquier intento de recuperar la iniciativa de la vivienda.

El centro de arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada se tiñó de rojo, con los asistentes luciendo la camiseta "La fuerza de la gente", en una escenografía perfectamente medida y sin un margen para la improvisación concebida para transmitir músculo electoral.

Con las encuestas anticipando un resultado adverso, el PSOE necesita algo más que un mitin de reafirmación interna. Pero Sánchez volvió a presentar a los socialistas como la última barrera frente a la derecha. En esa batalla dialéctica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los principales blancos. Sánchez llegó a calificarlo como "personaje" y volvió a contraponer los dos modelos que su partido lleva tiempo agitando: el del "progreso", en el que se sitúa el PSOE, frente al del "odio", etiqueta con la que intenta colocar a PP y Vox en el mismo bloque.

"Hay que frenar a la ola reaccionaria", proclamó ante sus seguidores, en un nuevo intento de movilizar al electorado socialista mediante la amenaza de un avance de la derecha. La receta no es nueva, ya la utilizaron en las elecciones generales de 2023, pero el presidente parece confiar en que el miedo a sus adversarios vuelva a funcionar como pegamento para un partido que atraviesa una etapa especialmente complicada.

"Yo os digo una cosa, si les gustan las motosierras, a la serradero, pero las pensiones no se tocan. Sí, tengo un mensaje para Feijóo y para Abascal. Las pensiones no son un cheque regalado, es una conquista social lograda. Así que un poco más de respeto a los mayores y un poco más de compromiso también con nuestros mayores", señaló Sánchez, recibiendo los aplausos de su electorado.