La media de las encuestas de octubre: todo este revuelo para que el PSOE suba cuatro décimas

Nada más y nada menos que 16 encuestas se han publicado en la primera mitad de octubre, una auténtica catarata de demoscopia, además del panfleto delincuencial del CIS que, por supuesto, no merece ninguna atención ni crédito.

En Libertad Digital hemos elaborado una media con las cifras de todos estos sondeos y la comparación con los datos que recopilamos en septiembre resulta muy interesante y, en alguna medida, sorprendente.

Por supuesto, el PP sería el ganador de las elecciones, pero su evolución no es positiva, en el arranque de la precampaña los populares han perdido nueve décimas respecto a la media de las encuestas de septiembre y se quedan en el 32,3%.

La caída de los de Feijóo coincide con una subida del PSOE, pero la escalada de los de Sánchez es insignificante: apenas mejoran cuatro décimas para llegar al 26,3%, que es por cierto el mínimo que habían marcado los de Sánchez en junio y julio.

Como era previsible Vox también sube, pero lo hace de la misma forma moderada: gana tres décimas y se coloca en el 18,7%. Una cifra que, eso sí, es el máximo del año para los de Abascal.

Por su parte, en la extrema izquierda hay una pequeña sorpresa: Sumar –o el Frente Amplio, como ustedes prefieran– mejora en cuatro décimas aunque esto sólo le sirve para quedarse en el 6,2%. El dato tiene lo que podría ser una explicación técnica: la entrada en esta quincena de varias encuestas –concretamente una de Gesop y un par de Sigma Dos– que llegan de empresas que no publicaron su estudio en septiembre y que habitualmente dan en sus sondeos un porcentaje considerablemente más alto a la coalición de extrema izquierda que los de su competencia.

Algo parecido podría ocurrir también en el caso del PP, ya que estas mismas empresas –y otras como 40dB que ha publicado dos encuestas en estos primeros quince días de octubre– suelen otorgar a los populares un porcentaje un poco más bajo de intención de voto.

Por último, los que tampoco tienen buenas noticias son los camaradas de Irene Montero en Podemos: el partido morado pierde tres décimas y se queda en un 3% mondo y lirondo.

Reparto de escaños: el PP y Vox siguen por encima de 200

En cuanto a la asignación de escaños que hacen todas estas encuestas, hay que reseñar para empezar que dos de las publicadas no la han hecho, pero la media de las restantes trece nos da un primer dato de gran interés: la suma de PP y Vox sigue por encima de los 200 diputados, concretamente rozando –les recordamos que se trata de una media– los 203.

El reparto entre ambos partidos es así: el PP tendría 137 y Vox 65,9. Los populares habrían perdido casi 6 desde septiembre, mientras que los de Abascal tendrían 2,8 más.

El PSOE, por su parte, mejora, pero de nuevo la mejora es prácticamente insignificante: gana 2,8 diputados y se quedaría en 106,1, una cifra a miles de kilómetros de lo que necesitaría para formar Gobierno.

Además, a su izquierda el desastre es mayúsculo: Sumar no pasaría de 8 escaños, a todo un mundo de los 31 que logró en 2023 a pesar de haber mejorado en 0,6 respecto a su media de septiembre. Y la media de Podemos no pasa de 2,3, mientras que en septiembre estaba en 2,4 y en la mayor parte de esta legislatura tuvo 4, logrados dentro de las listas de Sumar.