La UCO analiza ya el papel coordinador de Montero en la unión entre la trama SEPI y la cloaca de Santos Cerdán

Las últimas informaciones publicadas han hecho referencia al ofrecimiento por parte de la cloaca de favores fiscales a sus contactos. En concreto, al contacto más bestia jamás imaginado: los narcoclanes a los que habían pedido "eliminar" a la juez Biedma. Esos favores sólo podían partir de un departamento: Hacienda. La misma Hacienda que comandaba María Jesús Montero por aquellas fechas. Pero la UCO ha ido tirando del hilo de dos tramas -la de la SEPI y la de la cloaca- y ha llegado a un mismo punto de conexión: de nuevo Hacienda.

La Hacienda de Montero en aquella época. Y es que Leire Díez estaba en coordinación plena con la SEPI del Ministerio de Montero por su relación con Vicente Fernández Guerrero y Leire era la número dos de la cloaca de Santos Cerdán. Un triángulo que se cierra con la presunta financiación de la cloaca con cuentas falsas del PSOE, bajo mando de Cerdán, como ya ha confirmado hasta la actual gerente del PSOE, la imputada Ana María Fuentes.

Un hecho ha llamado la atención de la UCO: "Existen elementos documentales que permiten fijar contactos entre Vicente Fernández y Santos Cerdán ya en el año 2018, marcados por el interés de Santos Cerdán en que Vicente Fernández (y tras su salida, Leire Diez Castro) mantuviera su capacidad de influencia y decisión en la SEPI (de la que aquel fue Presidente entre el 23.06.2018 y el 04.10.2019, fecha en que dimitió por su imputación por prevaricación en el caso Aznalcollar)".

Es decir, que Cerdán también operaba ya en la SEPI, organismo que dependía de María Jesús Montero, algo que ella debía conocer a la perfección puesto que su coordinación y confianza en el presidente del organismo -Vicente Fernández Guerrero- era plena. Y allí también estaba, dentro del grupo Hirurok, como cúpula de mando de la trama SEPI, Leire Díez. Es más, el tercer miembro de ese grupo Hirurok era nada menos que Antxon Alonso, socio de Cerdán en las adjudicaciones de obra pública.

"No obstante, a pesar de estas gestiones, el 03-03-21, se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI", señala la UCO, lo que implica que todos ellos deberían haber estado al corriente de lo que ocurría, como sospechan los investigadores. De hecho, Gualda también está imputada.

"Leire y Vicente habrían mantenido contacto, luego una relación personal, desde el año 2019, cuando la primera desempeñaba funciones como responsable de Comunicación de ENUSA (empresa pública participada por la SEPI) y Vicente era Presidente de la SEPI. Posteriormente, a través de Santos, Leire y Vicente habrían conocido a Antxón, a finales del año 2020, constando múltiples comunicaciones a partir de 2021 que dejan constancia de las reuniones mantenidas por estas cuatro personas". Ese era el núcleo de la trama.

Y todos ellos debían ser conocidos por Montero. Santos Cerdán porque era el protegido directo de Pedro Sánchez y operaba en la SEPI de Montero. Fernández Guerrero porque fue puesto y defendido a muerte por Montero. Leire porque era la mano derecha de Fernández Guerrero y fue enchufada en empresas dependientes de la SEPI de Montero. Y Alonso porque era el socio de Cerdán y, además, el negociador con Bildu y PNV de los apoyos a Sánchez, algo que es imposible que no conociera Montero dada su brutal cercanía a Sánchez.

"Tras el nombramiento de Belen Gualda, el 3 de marzo de 2021, como nueva presidenta de la SEPI, el 'grupo' intentó que Leire fuera nombrada Jefa de su Gabinete para 'recuperar el control de SEPI. Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe'. No obstante, al igual que VIicente, Leire tampoco logró ocupar ningún cargo en el citado organismo.

En su lugar, acabó siendo contratada en Correos en noviembre de 2021. Vicente fue contratado por la mercantil SERVINABAR el 1 de junio de 2021, fecha en la que se creó el grupo de THREEMA, denominado "Hirurok" (en su traducción al castellano "Nosotros 3"), del que habrían formado parte Vicente, Antxón y Leire, principal vía de comunicación entre ellos", resume la UCO. Correos también depende de la SEPI.