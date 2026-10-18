Tres ciudades y una pesadilla

Los sueños, sueños son, pero las pesadillas tienen su origen en la agitación interior del durmiente, algunas veces causada por nadie sabe qué circunstancias y otras determinada por tragedias que se fraguan en la imaginación sobrepasando el umbral de los hechos. En estos últimos días he sufrido pesadillas que agrupo en un relato que defino como las tres ciudades que, en la maraña de Hipnos, amenazan con precipitarse en cualquier despertar y adquirir la carne viva de la realidad.

Ya sé que se ha escrito bastante sobre la contraposición de dos ciudades dentro de la misma. Desde San Agustín a Wells, pasando por Dickens y otros, ha convenido enfrentar a dos ciudades imaginadas para explicar cuán distinta ven la realidad los que aspiran a una de Dios sobre otra terrenal y humana o los que interpretan la historia como la sucesión de luchas de la pobre contra la rica.

El mismo Wells, en La máquina del tiempo, opone una ciudad alegre y confiada a otra subterránea de oscuros seres que cazan a los habitantes de la primera sin que sus pobladores sean conscientes de la eliminación sistemática a la que se ven sometidos. Precisamente, esa ciudad, la de los Eloi, o algo muy parecido, es una de las que se aparecen en mis aturdimientos.

Como es sabido, cuando el viajero del tiempo llega al mundo del año 802.701 después de Cristo, encuentra a los Eloi, descendientes de la vieja Humanidad, que viven sobre la superficie sin que ninguna necesidad les inquiete. De hecho, viven sin trabajar en un mundo que suponen bello y propio. Son seres ingenuos y pacíficos, incapaces de defenderse e inútiles para imaginar siquiera cuál es verdaderamente el engranaje que los mantiene vivos como si fueran ganado.

Cuando despierto, los identifico con esa mayoría de españoles, por centrar el tema, que aceptan la democracia, cumplen la ley, son relativamente felices, oran y laboran, jamás usarán la violencia, asumen que vivir es bello en sí, creen que todos los demás seres humanos son semejantes a ellos y que nunca los atacarán, ni los desposeerán de bienes y derechos ni los someterán a esclavitud alguna.

La segunda ciudad con la que sufro en mis delirios nocturnos es una ciudad de oscuros agentes, incansables arañas de la burocracia, que tejen y tejen leyes, decretos y normas para limitar la libertad y la vida de los infelices crédulos que poco a poco van siendo sometidos por su maquinaria. Puede parecerse un poco a la ciudad subterránea de los Morlocks, de Wells, pero mucho más, creo, a la ciudad totalitaria de 1984 de George Orwell.

Son facciones de funcionarios despiadados pero teatralmente amables con sus víctimas. Retuercen los ordenamientos para su beneficio, pero los presentan como fruto de la justicia. Se enriquecen sin medida pero aparentan ser pobres servidores de la mayoría. Lo transgreden todo de manera sistemática, pero se postulan como defensores de la ley. Son la más excluyente y tiránica de las minorías pero fingen ser representantes de la mayoría inocente y crédula a la que dicen defender de los malvados.

Hay una tercera ciudad, que no sale en la mayoría de las figuraciones oficiales pero que sí habita en las novelas negras y en los relatos del submundo, que vive por debajo de la primera ciudad de los candorosos incautos y más abajo aún de la ciudad de los grandes hermanos que organizan el tinglado oficial, legal y fiscal.

Es la ciudad de los delincuentes, de los gánsteres, de los bandidos, de las mafias que odian toda ley y todo orden que no sea el propio. Estos no fingen, no simulan, no representan. Son lo que son y no obedecen ni moral ni leyes. Se diferencian de los segundos en que no aparentan, no se disfrazan, no engañan.

¿Qué pasaría si la segunda ciudad, la de los políticos sin escrúpulos, decidiera un día aliarse con la tercera, la de los bandoleros sin ley ni patria ni orden? ¿Cuál sería el destino de esos millones de ciudadanos confiados que no han sido instruidos para su propia defensa y que son presas fáciles de cualquier conspiración para eliminarlos? Esa ha sido una de mis últimas ensoñaciones oníricas.

Tal vez su origen radique en esa infame convivencia de los asesinos de ETA, pura partida de delincuentes sin cabida en una sociedad democrática seria, con las burocracias nacionalistas y socialistas. Esa canalla alianza es la que los candorosos demócratas advierten cómo de pronto se abalanzan sobre sus comodidades en la Puerta del Sol de Madrid, las universidades o las calles de Pamplona. Por ahora.

O quién sabe si la raíz de las pesadillas está en las conversaciones de una cloaca poderosa de la segunda ciudad con las pandillas irredentas y criminales de la parte más oscura de la ciudad para liquidar a una jueza que creyó en el cuento de la Justicia.

No sé si dormido o despierto, me vienen a la cabeza las palabras Mafiaestado, Terroestado y Narcoestado y veo cómo los ministerios de la Verdad, de la Abundancia y de la Paz esclavizan a los siervos obedientes. Es más, el ministerio del Amor amenaza el sentimiento de los peleles con la imagen de un beso y un te quiero impúdicos por mendaces.

Están dispuestos a todo, me digo, mientras grito en silencio advirtiendo inútilmente a las víctimas.