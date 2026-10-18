Quero, sobre un posible acuerdo de PP y Vox para el Senado: "Altura de miras, mucho compromiso y responsabilidad"

Una de las batallas entre los dos bloques en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre va a estar en la Cámara Alta. La izquierda ha dado el primer paso al presentarse PSOE y el Frente Amplio en una candidatura conjunta que podría alejar la mayoría del PP en el Senado y bloquear la legislatura y nombramientos en instituciones clave como el Tribunal Constitucional.

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno para el 29N y líder nacional de la formación, Santiago Abascal, puso un mensaje en su perfil oficial de la red social X cuando se conoció el pacto del PSOE con el Frente Amplio para el Senado. Abascal dijo que "Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla. Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces".

Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla. Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni… https://t.co/gYYIMGfBCV — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 17, 2026

Con los mismos términos se ha referido el responsable de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, en el programa La Trinchera de Llamas de esRadio este domingo sobre un acercamiento entre PP y Vox de cara a presentarse al Senado de manera conjunta. El que fue en la última legislatura diputado por Málaga por Vox ha dicho: "Me ciño y limito a lo que dijo Santiago Abascal ayer. Toda la predisposición de Vox para hacer cuanto sea necesario para que España no dependa ni de Pedro Sánchez ni de ninguno de los esbirros que ha ido colocando en diferentes sitios como Conde-Pumpido".

"Por tanto, un mensaje de tranquilidad y de calma, de altura de miras y de mucho compromiso y responsabilidad. Con la situación actual de España el Gobierno es capaz de cualquier cosa para continuar en el poder y continuar en el poder va unido a la destrucción de España y la democracia y Vox es capaz de cualquier cosa para evitarlo y salvar a España", ha señalado Carlos H. Quero, que ha añadido: "Calma y esperar".

"Las cosas están mucho más apretadas"

Sobre las elecciones del próximo 29 de noviembre y un hipotético gobierno de coalición con el PP ha dicho que "ese primer Consejo de Ministros es actualmente una mera elucubración, porque a un mes y medio vista de las elecciones del 23 había quien se estaba repartiendo ministerios y hablando de las medidas de los primeros 100 días y luego fue un sopapo absoluto". En este sentido, Carlos H. Quero ha alertado de que "las cosas están mucho más apretadas de lo que algunos piensan y quiero hacer un llamamiento a la movilización y a que nadie dé por hecho nada porque, de verdad, queda mucho y el PSOE es capaz de cualquier cosa en lo que queda".

Carlos H. Quero ha dicho que después de lo que ocurra el próximo 29 de noviembre y si gana la derecha "habría que ver cuál es esa relación de fuerzas y si el PP quiere que Vox pueda formar parte de ese Consejo de Ministros porque hay CCAA donde no ha tenido problema en que Vox forme parte de los gobiernos autonómicos, pero hay otras en las que le genera urticaria que Vox pueda formar parte. Entonces no sabemos con qué nos encontraremos".