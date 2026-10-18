Rufián reconoce el "ridículo" de la izquierda de cara al 29N y califica el adelanto electoral de "irresponsable"

El pasado sábado se lanzó la candidatura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por el Frente Amplio, una coalición de izquierdas que realmente es Sumar con otro nombre. Mientras, al mismo tiempo, Irene Montero, lo hacía por Podemos y las izquierdas territoriales se presentan con sus propias candidaturas. Uno de los políticos que estuvo deshojando la margarita antes del cierre de las candidaturas fue Gabriel Rufián quien finalmente se ha quedado como cabeza de lista por Esquerra Republicana de Cataluña.

El candidato de ERC fue entrevistado en laSexta donde analizó la situación de la izquierda y cargó contra Pedro Sánchez por el adelanto electoral. En este sentido, Rufián dijo que "el PSOE convoca cuando convoca y nos pilla a todos como nos pilla, creo que es bastante irresponsable". El todavía portavoz parlamentario de ERC añadió que "se intenta hacer lo que se puede y hacemos el ridículo, eso es lo que hay que decir".

Para Rufián, el intento de la izquierda en España de concurrir unida para el 29N ha sido un "fracaso absoluto" y un "desastre, un vodevil, un culebrón turco" que ha "dejado a la gente desconcertada". En la entrevista expresó que "espera que en un futuro haya nuevo liderazgo". Sin embargo, ha seguido pidiendo el voto a los ciudadanos porque si no se tirarán "cuatro años desilusionado o cabreado de verdad". En este sentido, el candidato de ERC dijo que "PP y Vox están en 210 diputados" y que eso "cambia la Constitución si quieren". Cree que el 29N hay que "batallarlo hasta el final" porque la izquierda no puede "permitirse decir a la gente que está todo perdido".

"Y yo pido disculpas, ya lo he hecho y lo sigo haciendo porque yo creí, yo sobrestimé que el sentido común que había en la calle y que la fuerza electoral que yo podía llegar a atesorar en ese momento, iba a poder arrastrar mucho más de lo que ha arrastrado", dijo el candidato de ERC en LaSexta.

Gabriel Rufián defendió también su acuerdo con Podemos y dijo que "no quería hacer una OPA a nadie, esto no iba en contra de nadie" y que le "hubiera encantado que hubiera un Frente Amplio real y que Podemos y Frente Amplio se entendieran". El candidato de ERC para el 29N aseguró que su plan "no era que había que ser los mismos con otro nombre" ni que él tuviera que "sustituir a Yolanda Díaz". En Cataluña, ha dicho, "se ha conseguido", y ha reiterado que se quedará en ERC hasta que le echen.