Sánchez convierte La Moncloa en su búnker electoral y despliega su arsenal de decretos ante el 29N

Pedro Sánchez quiere llegar al 29N con un arsenal de anuncios bajo el brazo y ha puesto al Consejo de Ministros a fabricar titulares. Vivienda, salario mínimo, pensiones, educación y refuerzos judiciales forman parte de una ofensiva con la que el presidente pretende reivindicar su gestión y recuperar la iniciativa política en el último mes de legislatura. Mucha prisa ahora, después de ocho años en La Moncloa. Sánchez parece querer demostrar a contra reloj que su Gobierno aún tiene mucho que ofrecer, pero una cosa es llenar el escaparate de promesas y otra muy distinta conseguir que las medidas lleguen a los ciudadanos.

En este sentido, Sánchez pretende aprovechar el cambio de mayorías en la Diputación Permanente para sacar adelante, por esta vía, todas las medidas que pueda y convertirlas en supuestos éxitos de gestión de cara al 29N. Una estrategia que pone de relieve la debilidad parlamentaria del Gobierno durante toda la legislatura, sostenido únicamente en ciertas ocasiones a base de cesiones a sus socios de investidura.

La vivienda se convirtió en uno de los principales reclamos políticos de Sánchez, que buscó responsabilizar al PP y a Vox de la crisis habitacional para ganarse a la opinión pública. Sin embargo, la estrategia se le ha vuelto en su contra tras las polémicas que rodean al PSOE en este ámbito: desde los 30 pisos y las dos sociedades en Panamá atribuidos a la pareja de la portavoz socialista, Montse Mínguez, hasta la petición de desahucio de un inquilino de Muface vinculada al ministro Óscar López. Aun así, Sánchez necesita exhibir gestión y apurará los plazos para que los decretos ley en materia de vivienda que se voten en la Diputación Permanente queden lo más cerca posible del 29N y puedan presentarse como logros en plena campaña electoral.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acelerado el proceso para subir el SMI queriendo acabar su mandato al frente del Ministerio de Trabajo con una subida "histórica". Titulares para contrarrestar la falta de consenso de los herederos de Sumar, Frente Amplio, con Podemos.

Félix Bolaños ha anunciado 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, una ampliación que el Gobierno presenta como respuesta a la carga de trabajo de los tribunales. En paralelo, el Ministerio de Universidades de Diana Morant prepara una nueva regulación en su guerra contra las universidades privadas después de que el Tribunal Supremo anulara el texto anterior que endurecía los criterios para crear nuevas universidades.

Con estos movimientos, el Gobierno convierte el Consejo de Ministros en su particular programa electoral, a golpe de anuncios y promesas. Otro ejemplo es Ceuta porque después de que Sánchez despachara con un "eso a Vivas" la gestión de los menores inmigrantes y de que la ciudad haya estado en absoluto colapso, el Ejecutivo anunció este martes, a través del ministro Arcadi España, un real decreto-ley con 45,3 millones de euros para financiar medidas extraordinarias y urgentes de apoyo a la ciudadanía.

Con el adelanto electoral pisándole los talones, el PSOE ha colocado las pensiones en el centro de su estrategia y vuelve a agitar el miedo a un Gobierno de PP y Vox para movilizar a millones de pensionistas. Incluso, el ministro Carlos Cuerpo ha abierto la puerta a revalorizar las pensiones estando en funciones.

El presidente quiere engordar a toda costa su catálogo de promesas, pero si no salen adelante, el PSOE culpará al PP y a Vox antes que asumir su culpa como lleva haciendo toda la legislatura.