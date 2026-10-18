¿Por qué ahora un nuevo partido pseudoliberal?

Hay un nuevo partido en el país, Democracia 21. Se declara "liberal en sentido británico", es decir, socialdemócrata con influencias woke. Nada tiene que ver con la tradición inglesa del liberalismo whig, de Smith y Burke a Hayek, pasando por Gladstone y Lord Acton.

Se presentan como renovadores, pero su web es puro marketing, clichés y buenintencionismo. Ni siquiera hay programa. ¿Cómo van a romper el marco socialdemócrata aderezado de tecnocracia si los lidera una tecnócrata socialdemócrata? Como no tienen más propuesta que "arreglarlo" —como si fueran una combinación de ingenieros y fontaneros—, me permito recordar algunas medidas de verdad liberales en sentido británico: las de la London School of Economics de Lionel Robbins y Hayek, no las de los fabianos Webb y Beveridge. Medidas que serían de vital importancia aplicar en España:

Cerrar todas las televisiones estatales, empezando por RTVE. Un sistema de pensiones mixto. Un sistema público de educación y sanidad que combine lo estatal y lo privado –cheques escolares y sanitarios–. Eliminar el cupo vasco de la Constitución. Abolir el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Libertad de elección de lengua vehicular en Cataluña, País Vasco y Galicia. Desintervención profunda del mercado de trabajo y eliminación del salario mínimo, esa barrera de entrada para jóvenes y menos cualificados. El fin de la financiación pública de partidos, sindicatos y patronales, y la eliminación de las subvenciones clientelares a ONG y entidades "de la sociedad civil" que viven del presupuesto. Derogación de las cuotas de género, las leyes de discriminación positiva y los tribunales de "igualdad" que sustituyen el mérito por la identidad. Reforma o derogación de las leyes de "discurso de odio" y de memoria democrática, que convierten la historia, la libertad de expresión y la libertad de cátedra en delitos de opinión. Un sistema de inmigración selectivo por puntos –mérito, cualificación, capacidad de integración y no carga neta sobre el Estado– en lugar del modelo de "puertas abiertas y asilo político permanente". Apertura a la competencia y eventual privatización de los monopolios públicos residuales –Correos, ciertas infraestructuras, empresas estatales no estratégicas–, y eliminación de las barreras regulatorias que protegen a los incumbentes. Simplificación fiscal radical: impuesto sobre la renta con pocos tramos –o incluso plano con mínimo exento–, base más amplia y eliminación de la selva de deducciones, bonificaciones y privilegios sectoriales. Igualdad de derechos y deberes en todo el territorio: fin de los privilegios forales restantes, recentralización o federalismo fiscal real –con responsabilidad de ingresos y gastos en cada nivel– y estándares nacionales mínimos en educación y sanidad para evitar diecisiete sistemas incomparables. Protección efectiva de la propiedad privada frente a la okupación y a las expropiaciones "sociales", y reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que el alquiler deje de ser un riesgo para el propietario. Defensa pública de un patriotismo ejemplar que reivindique la gran tradición española científica, filosófica, artística y política: de Isabel la Católica a Adolfo Suárez, pasando por Velázquez, Cervantes, Lorca, Picasso, Buñuel y Morante de la Puebla.

Necesitamos un partido inequívocamente liberal, no una nueva ocurrencia tecnocrática pseudocentrista con ínfulas de progresista que acabe siendo otro soufflé tras CDS, UPyD y Ciudadanos. Con el programa que propongo no pasaríamos del 7 o el 10 % de los votos, pero podríamos ejercer el papel de influencia determinante que hoy desempeñan los desleales nacionalistas –valga la redundancia– de todos los partidos y regiones. Seríamos atacados por mar, tierra y aire por el establishment que ha impuesto el actual marco antiliberal, tachados de "neoliberales" y de "extremo centro". Pero en lugar de achantarnos, nos haríamos camisetas con nuestros lemas: "Más Groucho, menos Karl" –imagen del hermanísimo Marx riéndose del comunista–, "Viva el Mal, viva el Kapital" –con la bruja Avería sentada encima del Che Guevara–, "Cuando Friedrich encontró a Salma" –foto de ambos Hayek besándose–.

Lo más urgente a corto plazo es echar a Sánchez por traidor, reaccionario e incompetente. Pero quedará lo verdaderamente importante, que no harán ni Feijóo ni Abascal: cambiar de rumbo un país que se dirige al desastre entre la Escila de un caduco sistema de pensiones y la Caribdis de una falta de productividad que convierte a España en la única gran economía de la Eurozona que pierde productividad desde 2018 –pese a haber recibido más de 100.000 millones de fondos NextGenerationEU–.

No necesitamos Democracia 21, sino Liberalismo XXI.