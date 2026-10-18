¿Por qué esa necesidad de enarbolar pancartas?

De repente parece que hay que salir a la calle con una bandera o la pancarta de una causa. Desde el infausto 7 de octubre de 2023, de forma incongruente e injusta, florecen las banderas palestinas. ¿Saben que están apoyando el yihadismo quienes las alzan? Mucho más comprensibles son los que se conmueven con la triste suerte de Maricarmen. Lo que dice poco de ellos es que no lo hagan con los desahuciados de la pareja de Montse Mínguez o con los que tienen que dejar la vivienda en la socialista Cataluña. Pero la pregunta puede ser más general: ¿por qué ciertas personas necesitan una causa externa para dar estímulo a su vida?

Está feo decirlo, pero el mundo avanza a mejor. Aunque a muchos no les agrade, todos los indicadores básicos de bienestar han progresado a escala global. Factfulness, el libro redactado por la familia de investigadores suecos Rosling, se convirtió en un gran bestseller: yo contemplé en el aeropuerto de Estocolmo una composición con sus volúmenes que se elevaba del suelo hasta el techo. Aunque aquí se ha valorado mucho a Suecia, dudo de que pudiera transformarse en un libro de cabecera de nuestra izquierda, pues es culpable de dos pecados graves: resulta optimista y aporta datos verídicos. ¿Logró abrirnos los ojos? Por ahora poco, ya que en la zona WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic), la porción del planeta que más ha prosperado y a la que también pertenece Suecia, bullimos de rabia y de indignación por lo mal que marcha todo. Los hechos pueden predicar lo que quieran: el mundo es un horror.

Por supuesto, suceden cosas terribles. En Rusia existe un gobernante criminal que está arrasando a su país vecino y constituye una amenaza espantosa para todos. En Irán se está ejecutando a personas por enfrentarse al régimen al defender el derecho de las mujeres a no usar velo. Sin embargo, ciertas oleadas de ira parecen surgir de la nada, del malestar en una sociedad que quienes no habitan en ella envidian por su bienestar y prosperidad. ¿Por qué motivo? El historiador económico Gregory Clark, en su obra A Farewell to Alms, sostiene que una mayor calidad de vida, una menor mortalidad infantil, el alargamiento de las expectativas de vida y la disminución de la inequidad no nos han vuelto más felices a los habitantes de las sociedades occidentales de lo que fueron o de lo que son las escasas bandas de cazadores-recolectores que perduran. Su tesis sostiene que, en cualquier sociedad, los ricos resultan más felices que los pobres, pero que un rápido aumento de la riqueza para todos –por ejemplo, el ocurrido en Europa desde los años cincuenta– no ha generado mayor percepción de felicidad en el ciudadano corriente. Según su parecer, la riqueza hace más feliz a uno a costa de quienes poseen menos. Es decir: es más feliz quien ha experimentado una mejora de su estatus personal, no del colectivo. "El dinero desde luego proporciona la felicidad —afirma el historiador—, pero cuando nos es transferido desde otras personas, no cuando se suma al fondo común". En resumen, para ser feliz necesitas desgraciados con los que compararte.

Gregory Clark considera que esta infelicidad —o esta particular ausencia de felicidad— constituye una herencia de la época malthusiana, en la que las restricciones económicas eliminaban a la mayor parte de la descendencia. Los que sobrevivieron no fueron los conformistas, que no dejaron prole en la lucha darwinista, sino los ambiciosos, individuos que precisaban poseer más que otro para sentirse realizados. Quizá el hombre moderno, ese europeo dotado de seguridad social y, escasa o abundante, pensión de jubilación, no se halle aún preparado genéticamente para valorar más lo que posee que para padecer por lo que tienen los demás. Todo esto es explotado por políticos sin escrúpulos y, ahora mismo, a las puertas –ojalá– de un cambio de Gobierno, vamos a padecer grandes tensiones sociales. Mientras el mundo real mejora en silencio, seguimos enarbolando pancartas inducidas que nos den la ilusión de estar luchando por algo más grande que nosotros mismos. Y si no vayan por la Puerta del Sol y vean.