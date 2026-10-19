Abascal anuncia una declaración institucional, con el pacto en el Senado de telón de fondo

El control del Senado ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha entrado en una fase decisiva. La dirección de Vox evalúa este lunes en su Comité Ejecutivo Nacional la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular para no presentar candidaturas en diversas provincias. Esta maniobra busca evitar la dispersión del voto tras la confirmación de una lista conjunta en coalición con la que el PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya concurrirán de bajo una única papeleta en 47 circunscripciones.

La cita de la cúpula de Vox se produce en la sede nacional del partido en Madrid, convocada a puerta cerrada y sin presencia de medios de comunicación. Al término del encuentro, Santiago Abascal realizará una declaración institucional que ha generado una gran expectativa, ya que se prevé que despeje las dudas sobre la estrategia de la formación en la Cámara Alta y sobre los posibles pactos con la candidatura de Alberto Núñez Feijóo.

El objetivo principal de una hipotética lista conjunta o replegada entre PP y Vox en el Senado radica en garantizar la mayoría absoluta y aspirar a alcanzar una mayoría cualificada de tres quintos. Este umbral resultaría determinante para la siguiente legislatura, dado que permitiría a la derecha abordar la renovación de instituciones clave como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sin necesidad de recabar el apoyo del Partido Socialista.

Ante el anuncio de la alianza de la izquierda, Abascal ya ha reaccionado públicamente a través de su cuenta en la red social X manifestando que mandaba un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso, añadiendo que "harán lo necesario para que España sea libre" y "no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", e insistiendo en que, si bien el presidente del Gobierno es capaz de todo por destruir España, en su partido también son capaces de todo por salvarla. En esa misma publicación, el líder de Vox ha calificado la coalición de la izquierda como "un proyecto de ruina y traición".

Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla. Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni… https://t.co/gYYIMGfBCV — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 17, 2026

Esta posible entente para la Cámara Alta se produce además en un contexto en el que Vox busca afianzar su tendencia al alza en los sondeos, que sitúan al partido cerca del veinte por ciento en estimación de voto. Para consolidar ese crecimiento, la formación ha centrado su discurso en tres ejes prioritarios como la prioridad nacional, la desregulación y la remigración de personas en situación irregular, que hayan cometido delitos o que perciban ayudas sociales sin aportar. Con esta estrategia, el partido pretende captar apoyos procedentes del electorado desencantado de la izquierda sin entrar en una confrontación directa con el PP, tratando de evitar los errores de la campaña electoral de 2023.

A pesar de las previsiones favorables, Abascal ha advertido que no prevé que las del 29N "vayan a ser unas elecciones limpias" y ha señalado que existen incertidumbres sobre la movilización de la izquierda o los cambios de última hora en la intención de voto. Por todo ello, el foco político se sitúa ahora en la sede de la formación a la espera de la comparecencia de Abascal, donde se detallará el alcance real de las alianzas de cara al Senado y los compromisos que el partido asumirá para las próximas semanas de precampaña.