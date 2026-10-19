Albares usa el colapso consular como excusa para no revisar a tiempo el censo por la Ley de Nietos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes la incapacidad de la red consular española para revisar antes de las próximas elecciones del 29-N la totalidad de los expedientes de nacionalización tramitados bajo el amparo de la polémica Ley de Nietos. "Nadie está obligado a lo imposible", ha argumentado el titular de Exteriores, admitiendo implícitamente el colapso administrativo en los consulados tras el varapalo judicial.

Las declaraciones de Albares se producen después de que el Tribunal Supremo ordenara la suspensión cautelar del derecho a voto de aquellos beneficiarios de la instrucción gubernamental posterior a la ley. Dicha directiva del Ejecutivo presumía automáticamente la condición de exiliado a todo español que abandonó el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, laxitud que permitió un notable e irregular incremento en las inscripciones del censo del voto exterior (CERA). En total, son 163.020 los expedientes afectados que ahora requieren una fiscalización individualizada.

En una entrevista concedida a Telecinco, Albares ha defendido que su departamento está poniendo "todos los medios" para dar cumplimiento al mandato judicial. Según ha explicado, el mismo día en que se dictó la medida cautelar se envió un telegrama de urgencia a la red consular, ordenando la anulación de permisos de los cónsules y exigiendo dedicar todo el personal disponible a esta labor prioritaria.

Digitalización a marchas forzadas

Exteriores ha habilitado una herramienta informática exprés para volcar la información requerida hacia la Oficina del Censo Electoral. Sin embargo, Albares ha detallado que, si bien las altas de 2025 y 2026 ya han sido digitalizadas, los registros correspondientes a los años anteriores deben ser procesados y revisados de forma manual, lo que invalida de facto el margen de tiempo disponible hasta las urnas.

Lejos de asumir responsabilidades por la gestión de la norma y el colapso generado en los consulados, el ministro ha optado por arremeter contra el Partido Popular y Vox. Albares ha acusado a la oposición de lanzar una campaña de "insidia" contra el cuerpo consular y de poner en entredicho la profesionalidad y honorabilidad de los trabajadores públicos, exigiéndoles que detengan sus críticas.

La admisión por parte del Gobierno de la inviabilidad de verificar a tiempo estos expedientes deja en el aire la conformación definitiva del censo exterior para el 29-N, en medio de la contienda jurídica abierta para acatar la resolución del Supremo.