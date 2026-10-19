Atacan la sede del PP en Navarra con pintadas de "Gora ETA Militar"

El Partido Popular de Navarra ha denunciado el ataque perpetrado contra la fachada de su sede principal en la capital navarra, donde han aparecido diversas pintadas con lemas favorables a la banda terrorista ETA. Entre los mensajes destaca la consigna en euskera "Gora ETA M", en referencia directa a la facción militar de la organización criminal. La formación liderada por Sergio Sayas ha anunciado que acudirá a los tribunales ante lo que considera una intolerable maniobra de hostigamiento.

Los populares han enmarcado esta agresión dentro del clima de tensión vivido recientemente en la ciudad, recordando los disturbios vinculados a la violencia callejera registrados durante las protestas frente a una convocatoria de Vito Quiles. Desde el partido han advertido de la gravedad de este escenario: "No podemos permitir que se normalicen las amenazas, la violencia y la exaltación de una banda terrorista que tanto sufrimiento ha causado en nuestra comunidad".

Frente a estos actos intimidatorios, Sergio Sayas ha querido subrayar el compromiso inquebrantable de su formación en la defensa de sus ideas, advirtiendo a los radicales de que las presiones no surtirán efecto. "Somos conscientes de que a algunos les molesta nuestra presencia y que defendamos nuestras ideas con claridad, pero que tengan una cosa clara, aquí vamos a seguir", ha afirmado con contundencia el dirigente popular, garantizando que los violentos no lograrán amedrentar a su formación ni alterar sus principios.

No nos vais a amedrentar. Ni lo hicisteis ni lo haréis. https://t.co/ANgzpq7EVr — Sergio Sayas (@sergiosayas) October 19, 2026

El líder de los populares navarros ha recalcado asimismo que el Estado de derecho no puede plegarse a las coacciones del entorno proetarra. "Quienes pretenden imponer sus ideas mediante amenazas e intimidaciones deben tener claro que no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir trabajando con la misma determinación por una Navarra en la que todos podamos defender nuestras ideas en libertad", ha asegurado, situando la libertad política como una prioridad irrenunciable frente al totalitarismo.

Finalmente, desde el PP han insistido en que estos episodios no pueden quedar impunes en una sociedad democrática. Por esta razón, el partido formalizará de inmediato una denuncia judicial con el propósito de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investiguen lo acontecido e identifiquen a los responsables materiales del enaltecimiento terrorista.