La paz de los pacifistas

Lo dijo Manuela Bergerot hace unas semanas en la Asamblea de Madrid y el pronóstico amenazante se está empezando a cumplir: "En las calles de Madrid no va a haber paz", dijo, y ya no la hay. Tenemos la Puerta del Sol ocupada por una acampada de excrementa izquierda, una huelga política contra la educación pública y manifestaciones y escraches subiendo de tono. Y a este paso cualquier día vamos a tener una desgracia.

Es curioso que toda esta violencia –sí, ocupar durante semanas un espacio público vital para la ciudad y llenarlo de mierda es violencia y si no que se lo pregunten a los madrileños que ya no pueden moverse por la plaza– nos llegue desde aquellos que, al menos en teoría, van de pacifistas por la vida: muy antimilitaristas y muy contra las guerras, sí, pero como no estés de acuerdo conmigo te abro la cabeza de una pedrada y, si te descuidas, me llevo todo lo que tienes en tu tienda.

Por ahora en España estamos viviendo sólo muestras relativamente pequeñas –pero no por ello menos intolerables– de un fenómeno que se está expandiendo por Europa y que tiene su más brutal muestra en Francia: la explosión violenta de una izquierda que ve en gravísimo peligro su preponderancia electoral y, sobre todo, la social y cultural.

Una decadencia de la que el principal culpable es, precisamente, la izquierda que ahora se echa a la calle físicamente y que en las dos o tres últimas décadas se ha echado al monte desde el punto de vista ideológico, imponiendo una agenda cada vez más radical y descerebrada, tanto que finalmente ha roto las costuras de una serie de consensos que llevaban respetándose desde la II Guerra Mundial, más o menos, y con ello empujando a millones de europeos y americanos a hacer lo propio en el sentido inverso.

Sí, ya sé que la derecha tradicional también ha puesto lo suyo en este corrimiento político: no ha sabido leer a tiempo lo que hacían los partidos con los que se había turnado en el poder durante tantos años y, en no pocas ocasiones, se ha sentido obligada a correr un camino similar hacia la izquierda, confundiendo radicalidad con modernidad cuando son dos cosas que no han tenido nada que ver.

Pero los que han adoptado las tonterías woke más estúpidas y venenosas, quienes se han abrazado al islamismo como en su día se abrazaron a los experimentos comunistas más radicales, han sido partidos, medios, académicos y personajillos varios que, hasta hace no tanto, compartían con la mayoría de nosotros —al menos de boquilla— una serie de consensos básicos que son, que eran, los que daban a nuestras sociedades sus principales características políticas y en buena parte sociales.

Y después de romper esos consensos, después de tratar de imponer su agenda no como posiciones de partido sino como dogmas de fe, ahora se lanzan a destrozar las calles. Porque están en contra de (casi) todas las guerras y todas las "violencias", menos de la que ejercen ellos, claro.

Lo más curioso de todo es que también en esto se equivocan y si creen que quemar las calles va a servir para frenar el ascenso de la derecha están muy equivocados: lo que va a hacer es acelerarlo.