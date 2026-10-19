Sánchez, alumno aventajado

Antes del amor, la mentira. Una más, qué importa. Ya puestos, dos al mismo tiempo. Así fue como Pedro Sánchez, desde Bruselas, no sólo contó la triste historia de una Montse Mínguez rota que le pidió renunciar a todo, pese a su consejo de que no renunciara a nada. La política maltrata a las buenas personas, dijo, hablando, sin duda, de sí mismo. Lástima que al servir el melodrama telenovelesco de Mínguez, se olvidara el plato anterior, cuando era el más abracadabrante. Porque el presidente había puesto en bandeja, orgulloso, la especie de que es un campeón en "la lucha contra la inmigración irregular". Frente a las críticas de una veintena de países de la UE, ni reconoció fallos ni se propuso mejorar. Ya es el mejor. En la clase de parvulitos en la que Sánchez ve a los socios europeos, levantó el brazo y se declaró "alumno aventajado". En esa materia y, si le apuran, en todas.

Para camelar a la bendita prensa que le asiste se hizo saber que el campeón había ido a Bruselas cargado de datos para demostrar su condición de aventajado, igual que otras veces en trances similares. Y la obediente prensa, que repite sin problemas, colocó los fantásticos datos en sus crónicas. La prueba del éxito incomparable de Sánchez en la lucha aquella era que la inmigración irregular a España por las rutas tal y tal había disminuido tanto y tanto, según el incuestionable Frontex. Si lo dice Frontex, los pesados insolidarios como la danesa socialdemócrata y la italiana derechista, tienen que callarse. Sólo que hay un pequeño detalle. Resulta que las vías que controla el vigilante no son las principales. Ésas no las controla nadie y tampoco salen en los telediarios.

La mayoría de los inmigrantes irregulares que hay en España no han entrado por mar en cayucos y pateras ni por las rutas que vigila Frontex. La ruta más transitada es conocida. España tuvo flujos migratorios masivos previos a la regularización extraordinaria de Zapatero en 2005, y se sabe cuál es la vía de entrada que más utilizan los no comunitarios. Son los cruces legales de frontera, como turistas, unos turistas que se quedan. Son también las reagrupaciones familiares. Y tenemos un dato. El dato que mejor indica cómo se ha portado Sánchez en la "lucha contra la inmigración irregular" no lo da Frontex. Lo da este número: 1.174.978.

Ese millón ciento setenta y pico mil representa a las personas que pidieron la regularización entre abril y julio de este año, acogiéndose al proceso extraordinario. No son todas las que se acumularon en la irregularidad, pero permite hacerse una idea de la eficacia de Sánchez en la "lucha". Este el dato a tener en cuenta para un balance real de sus Gobiernos desde 2018. Porque fue en el año de su moción de censura cuando empezaron a detectarse nuevos flujos migratorios irregulares hacia España. Y todo lo que hizo Sánchez fue para favorecerlos. Significativo que una de sus primeras decisiones fuera otorgar derecho a atención sanitaria a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Las dimensiones que fue tomando la oleada no le llevaron a retirar ninguno de los incentivos. Al revés, ha puesto más, como la propia regularización que preocupa y cabrea a la mayoría de la UE.

Sánchez ha puesto en el mapa de la inmigración irregular un camino hacia España jalonado de flechas luminosas y prometedoras. Hacia España y hacia Europa.