Cuesta expone el doble rasero de la izquierda: impunidad para el golpismo y escraches a la derecha

Carlos Cuesta ha arrancado su editorial poniendo el foco en los disturbios registrados en distintas ciudades europeas, entre ellas Francia, Milán y Bélgica. El periodista ha alertado del saqueo de comercios y de los episodios de violencia protagonizados por grupos radicales, y ha relacionado estos hechos con el rechazo de determinados sectores de la izquierda a los resultados electorales cuando no favorecen sus intereses.

"La izquierda no acepta los resultados democráticos. Los acepta si gana, y si no gana, pasa a lo que ellos llaman revolución", ha afirmado Cuesta, que ha establecido un paralelismo con episodios históricos como los acontecimientos de 1934 durante la Segunda República.

La violencia contra Ayuso

El periodista también ha puesto el foco en el escrache sufrido por Isabel Díaz Ayuso, que ha permanecido encerrada durante unos 40 minutos ante las protestas de un grupo de manifestantes. Cuesta ha relacionado este episodio con el clima político español y con los llamamientos a la movilización realizados desde distintos sectores de la izquierda.

La presidenta madrileña ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de la situación de violencia vivida durante el acto. Cuesta ha utilizado este incidente para advertir de que España no está al margen de los episodios que se están produciendo en otros países europeos.

En su análisis de los disturbios franceses, ha distinguido entre dos grupos a los que ha atribuido un papel destacado en los episodios violentos: sectores de extrema izquierda y colectivos islamistas. "Tenemos dos colectivos. Uno de extrema izquierda, violento. Uno islamizado hasta el tuétano, violento", ha afirmado.

Cuesta ha sostenido que estos grupos cuestionan los principios de las sociedades democráticas y ha denunciado que sus actuaciones ponen en riesgo derechos como la libertad, la propiedad privada y la igualdad entre hombres y mujeres. "Defienden la aniquilación de nuestra sociedad", ha asegurado.

El periodista ha rechazado, además, que la situación pueda explicarse únicamente como un episodio de polarización política. "¿Pero qué polarización? ¿Dónde está la equidistancia?", ha preguntado, antes de insistir en que no se puede equiparar la defensa de las instituciones democráticas con las actuaciones de quienes recurren a la violencia.

Cuesta ha trasladado esa advertencia a España y ha aludido a las declaraciones de representantes sindicales y políticos que han llamado a movilizarse contra la derecha. Ha mencionado a Pepe Álvarez, a representantes del PSOE y de Más Madrid y a Irene Montero, a quienes ha situado dentro de una estrategia de movilización política que considera preocupante.

El periodista ha criticado especialmente que se planteen huelgas generales o llamamientos a tomar las calles en respuesta a los avances electorales de la derecha. También ha cuestionado la actuación del PSOE respecto a los partidos separatistas catalanes. Cuesta ha recordado los indultos concedidos a condenados por el proceso independentista y la posterior amnistía, y ha utilizado estas decisiones para denunciar lo que considera una contradicción entre el discurso socialista y su actuación política. "¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Si no ha sido indultarlos y amnistiarlos", ha señalado.

Las pensiones y el salario mínimo

Cuesta ha dedicado otro tramo del editorial a criticar el discurso del Gobierno y de los sindicatos sobre las subidas de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, las becas y la financiación de la sanidad y la educación.

El periodista ha sostenido que los incrementos nominales no siempre se traducen en una mejora real de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, especialmente cuando aumentan los impuestos y el coste de la vida. "Subir nominalmente la pensión o el salario mínimo interprofesional no sirve para nada si acto seguido te está esperando el inspector de Hacienda", ha afirmado. En esa línea, ha asegurado que el poder adquisitivo de los españoles ha retrocedido durante la etapa de Sánchez y ha situado esa caída en 2,5 puntos.