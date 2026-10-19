La amenaza de Bergerot iba en serio

El "no habrá paz en las calles de Madrid", anunciado por la portavoz ultraizquierdista en el parlamento madrileño, no fue una frase desafortunada pronunciada en el fragor de un debate, sino una amenaza en toda regla que ya ha comenzado hacerse realidad. A menos de un mes de que comience la campaña electoral, las calles de Madrid, en efecto, están siendo utilizadas por las organizaciones izquierdistas para desatar una oleada de violencia contra Isabel Díaz Ayuso, convertida a estos efectos en el principal enemigo a batir.

Este pasado lunes, los piquetes huelguistas de la enseñanza trataron de boicotear por la fuerza un acto de la presidenta madrileña en el Palacio de Santoña, donde iba a intervenir en un foro sobre longevidad. El acoso de los violentos obligó a Díaz Ayuso a permanecer a resguardo en el edificio hasta que pudo alcanzar su vehículo y abandonar el lugar. Poco antes, centenares de personas habían impedido la celebración de un acto de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, en un instituto de Vallecas.

Estamos ante una situación inaceptable en democracia que interpela directamente al Gobierno, cuyo delegado permite este tipo de acciones contra la presidenta y los consejeros de la Comunidad de Madrid. Ayuso se ha preguntado "por qué no hay Policía y no hay refuerzos" y ha lamentado que este lunes, además de lo anteriormente citado, un director general madrileño haya sufrido "un escrache" en la entrada del mismo instituto al que acudía la consejera de Educación.

Díaz Ayuso responsabiliza a la Moncloa de estar fomentando este clima de violencia política, algo que resulta evidente a tenor de la manera obsesiva en que Pedro Sánchez ataca a la presidenta de Madrid en cualquier ocasión. Sánchez ha señalado a Ayuso y los esbirros izquierdistas hacen el resto agrupados en organizaciones pantalla, tanto más violentas cuanto menos representativas.

La ola de agitación izquierdista que se extiende por las capitales europeas podría llegar también a Madrid, un riesgo cada vez más probable a tenor de las proclamas de los dirigentes radicales, que ven en los incendios y los saqueos que se producen en Roma o París un ejemplo a seguir.

No hablamos ya únicamente de escraches a los políticos rivales, sino de la destrucción de una sociedad a través de acciones organizadas de terrorismo callejero para intimidar a los que no comulgan con la inmundicia ideológica de raíz izquierdista. A poco más de un mes de las elecciones generales, en las que Sánchez y sus socios se juegan su futuro político —y quizás también el penal—, los grupos extremistas ya han empezado a campar por las calles de Madrid ante la inacción criminal del delegado del Gobierno, al que la Justicia, más pronto que tarde, debería también enjuiciar.