Los cabezas de lista del PP el 29-N: Tellado por La Coruña, Ester Muñoz por León y Alicia García por Ávila

El PP ha dado a conocer parte de sus cabezas de lista para el 29-N, a falta de conocer todavía la de Madrid, con especial atención al número dos que acompañará a Alberto Núñez Feijóo, con Cayetana Álvarez de Toledo como favorita. Después de desvelar a Xavier García Albiol como número uno por Barcelona o Jon Echeverría por Guipúzcoa, se han desvelado nuevos nombres.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, encabezará la lista al Congreso por La Coruña. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, liderará la lista al Congreso por León. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, Alicia García, encabezará la lista al Senado por Ávila.

Además, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, será la número uno del PP al Congreso por La Rioja. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, será el cabeza de lista al Congreso por Málaga.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, será el número uno al Congreso por Sevilla y la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, será la número uno al Congreso por Ciudad Real.

Queda por saber otros miembros de la dirección del partido como Jaime de los Santos que, previsiblemente, irá en la lista de Madrid, al igual que Alma Ezcurra, que suena también como posible número dos.