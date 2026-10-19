Feijóo advierte contra "la violencia de la izquierda radical" en Francia ante el 29-N

Alberto Núñez Feijóo ha reunido a los principales cargos del partido en el espacio Larra de Madrid para firmar ante ellos, y ante todos los ciudadanos, su "contrato con España". Un compromiso por escrito con las medidas que está dispuesto a realizar si llega a ser presidente del Gobierno. El documento, más simple que el de un programa electoral, incluye sus principales apuestas para la próxima legislatura. La puesta en escena incluía su firma del texto ante la plana mayor de su partido.

Ante ellos, y antes de desgranar las medidas, se ha referido a la violencia desatada en Francia e Italia por la extrema izquierda, que está quemando edificios y asaltando todo tipo de comercios, calificándolo de "preocupante". "Las imágenes nos demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación", ha dicho, apelando a "los españoles para apartarse de ese camino en las urnas".

Una llamada a votar el próximo29-N, con la vista puesta en lo que está sucediendo en el país vecino, y que podría mejorar aún más las expectativas electorales de la derecha, especialmente después de que la izquierda haya advertido también en España de que "no habrá paz en las calles". Una idea respaldada por la acampada de Sol, las huelgas convocadas en Madrid y la huelga general del próximo 11 de noviembre, a sólo dos días de que comience la campaña electoral.

En Francia, Marine Le Pen ha visto reforzada su imagen en medio del caos desatado que Emmanuel Macron no ha sido capaz de contener. Lo ocurrido en París, sumado a la invasión en Ceuta de este verano, colocan a Europa ante uno de sus mayores desafíos, con la inmigración como telón de fondo. De ahí la advertencia lanzada por Feijóo.

El contrato de Feijóo

El presidente del PP se ha comprometido a "defender la soberanía y la integridad territorial de España"; "mejorar la calidad democrática y la separación de poderes"; "a limpiar el Estado y hacerlo más fuerte"; "a construir un millón de viviendas", "controlar la inmigración" o "a garantizar la revalorización de las pensiones", entre otras medidas.

"Me comprometo personalmente y, por supuesto, me comprometo a cumplir", ha dicho Feijóo, con el objetivo no sólo de presentarse como alternativa a Pedro Sánchez y sus ocho años de gobierno, sino para romper también el estigma que acompaña al PP tras los gobiernos de Mariano Rajoy, al que se reprochó incumplir sus promesas a los electores.

Entre otras iniciativas, Feijóo ha enumerado también la necesidad de construir "infraestructuras hídricas para afrontar inundaciones y sequías"; "a contratar más médicos y mejor sanidad"; "a una educación más exigente"; "a bajar los impuestos"; "a subir el salario medio de los españoles"; "a tener calles más seguras"; "recuperar la credibilidad exterior de España" o "tener una nación de ciudadanos libres e iguales".