La juez persigue el esquema de monitorización de Marruecos con el que coordina ahora la invasión desde Ceuta

La juez Tardón avanza en la línea de la investigación de que la invasión de Ceuta se organizó en Marruecos. Y ahora busca un dato clave: las comunicaciones o monitorizaciones que un "organismo público" pudiera haber mantenido con los invasores durante el asalto a la ciudad española.

La juez ha reclamado al "Director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, para que respecto de la entrada masiva en esa Ciudad Autónoma de los días 30 y 31 del pasado mes de julio de 2026, facilite a este órgano judicial cuantas comunicaciones pudiera haber emitido esa Oficina con relación a estos hechos, y en caso positivo los destinatarios de estas, y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.

Asimismo, que facilite las comunicaciones que hubiera recibido ese Centro, con expresión de los remitentes de estas, y el canal de comunicación efectuado, así como la fecha y hora en que tuvieron lugar". Pero quiere más datos: "Al CEO de la mercantil tecnológica HI IBERIA, para que respecto de la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta de los días 30 y 31 del pasado mes de julio de 2026, informe a este órgano judicial de todas las solicitudes que se le hayan realizado para la obtención y realización de imágenes satelitales a través de la herramienta SEDA, en el periodo comprendido entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026 la zona fronteriza de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el territorio limítrofe con Marruecos, con especial atención a la zona perimetral adyacente y contigua a El Tarajal".

Y lo aclara: "En caso positivo, que identifique a la persona u organismo público o privado que haya solicitado los servicios de su compañía, bien a través de la referida herramienta o cualquier otra de sus plataformas, para la obtención y realización de imágenes en la zona geográfica fronteriza entre las localidades de Ceuta y Castillejos con un radio de acción comprendido entre los 5000 metros hacia territorio marroquí, y los mil metros en territorio español".

La juez, además, busca datos económicos de los invasores: "Debe coincidirse igualmente, en la relevancia de la práctica de la diligencia solicitada por el Ministerio Fiscal en su ordinal 7º, consistente en la elaboración de un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada".

Y reclama que dicho informe analice "movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada, por cuanto una movilización como la que se describe en el Auto de este órgano judicial de 7 de septiembre de 2026, de entre 75.000 y 85.000 personas, difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros".

El informe deberá ser profundo: "Para ello habrá de requerirse a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Central), de Policía Nacional para que realice dicho informe y lo remita a este órgano judicial. Más, en principio, y sin perjuicio de que, una vez que se disponga de los informes que se elaboren, pueda requerirse entonces del SEPBLAC que informe a este Juzgado sobre los extremos más relacionados con su función de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, sí ha de estimarse que resulta igualmente una unidad especializada competente para la elaboración del informe financiero y patrimonial que se solicita, la Unidad Central Operativa-UCO de Guardia Civil a la que habrá de requerirse, igualmente, para la realización de este informe".