Sánchez vuelve a usar Moncloa para su campaña electoral: anuncia ahora 45 millones para residencias universitarias

La Moncloa vuelve a ser el escenario elegido por Pedro Sánchez para anunciar nuevas inversiones públicas en plena precampaña electoral. El presidente del Gobierno ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias. Nueva lluvia de millones en materia de vivienda, un ámbito en el que Sánchez acumula promesas de acceso asequible que, hasta la fecha, no se han traducido en resultados tangibles.

El anuncio se ha producido durante el acto de firma de la "Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario", donde Sánchez ha presentado la medida como una respuesta al problema de acceso a la vivienda que también afecta a los estudiantes. "Serán siete proyectos concretos que se pondrán en marcha a corto plazo y que, en una primera fase, crearán cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país", ha asegurado sin dar más detalles.

El presidente ha defendido la iniciativa alegando que "la universidad no es inmune al problema de la vivienda", en un acto celebrado en La Moncloa que vuelve a situar al jefe del Ejecutivo en el centro de los anuncios gubernamentales en pleno contexto electoral.

Además de los 45 millones, Sánchez ha aprovechado la comparecencia para desgranar las novedades del Estatuto del Estudiantado, que, según ha explicado, incorpora nuevos derechos y refuerza las garantías de los alumnos. Entre las medidas anunciadas figuran cambios para "potenciar la participación y representación, la movilidad, el apoyo psicológico, combatir la discriminación, garantizar la conciliación, proteger los datos y la desconexión digital, mejorar los sistemas de tutoría y prácticas y ahondar en la defensa de la integridad académica".

Sánchez pretende articular su campaña en torno al anuncio de nuevas medidas sociales y a la advertencia sobre las consecuencias de un eventual Gobierno de PP y Vox, al que acusa de imponer "recortes y sacrificios" a los ciudadanos.