Santiago Abascal ha dado a conocer este lunes al Comité Ejecutivo Nacional de Vox que le acompañará como número dos por Madrid la negociadora de los pactos y Gobiernos con el PP, Montse Lluis, secretaria general adjunta del partido, según confirman fuentes de la dirección del partido a Libertad Digital. En 2023 la elegida fue María Ruiz.

El portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, será su número tres, en compensación por su trabajo en estos últimos meses, tras la invasión a Ceuta. Una apuesta decidida del partido por esta ciudad que Abascal ha visitado en dos ocasiones, la última de ellas el 12 de octubre, ausentándose de la Fiesta Nacional para no coincidir con el Gobierno de Sánchez.

La lista de Vox por Madrid contará con la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, como número tres. Cristian Toro, portavoz nacional de Deportes, será el quinto y María Ruiz, vicesecretaria de Organización Territorial, se sitúa en el sexto lugar.

Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, encabeza la lista por Ávila, conjugando así dos de los lemas del partido en esta campaña: inmigración, en la lista por Madrid con su representante en Ceuta, y seguridad, con Vázquez por Ávila. La decisión se ha dado a conocer en plenas negociaciones con el PP para hacer frente a la lista conjunta de la izquierda en el Senado.

El objetivo de la derecha es lograr los tres quintos necesarios para renovar instituciones como el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido sin necesidad de pactar con el PSOE, que pretende bloquear la renovación para seguir manteniendo el control de esta institución. Precisamente, este lunes podría darse a conocer su decisión sobre el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del Tribunal Supremo a la Ley de Nietos.