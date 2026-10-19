El montaje de Amnistía Internacional contra la Legión

El pasado 30 de septiembre, Juan Ramón Lucas, presentador de Las Mañanas de RNE, después de escuchar las graves acusaciones que acaba de pronunciar su entrevistado, le pregunta: "Entonces, ¿se puede hablar de tortura en ese sentido, porque son palabras mayores?". Le responde Daniel Canales, de Amnistía Internacional (AI) y autor del informe en el que se acusa a los militares españoles de torturas: "Sí, sí, somos conscientes… y, como decía, los casos que hemos documentado, en algunas circunstancias —insisto, por la brutalidad objetiva de las agresiones, por la saña, por también humillaciones y vejaciones que nos han relatado y hemos podido documentar—, consideramos que sí que pueden constituir tortura". El presentador le agradece sus "importantes" declaraciones. La web de RNE titularía así: Amnistía Internacional: "Ha habido tortura de los militares contra los migrantes en Ceuta".

Canales y otro empleado de AI llegaron a Ceuta el 10 de septiembre. Estuvieron cinco días. Redactan rápidamente el informe. Un material gráfico irrelevante y sin contexto sirve de prueba de cargo. Aportan los testimonios de dos adolescentes que suenan a cuento chino. El "investigador" Canales graba unas imágenes de lesiones sin explicar cuándo y dónde se han producido. ¿Por qué esa urgencia? Quizá este titular de RTVE ayude a entenderlo: "El Gobierno traslada al Gómez Ulla a los militares agredidos en Ceuta e investiga las denuncias de palizas a migrantes". Es del 17 de septiembre y pone en el mismo plano informativo las emboscadas con las denuncias.

Unos días antes —el 27 de agosto—, los telediarios de las principales cadenas informaban del ataque organizado por un grupo de entre 30 y 40 personas que rodearon a un vehículo del Ejército y lanzaron piedras de grandes dimensiones en la zona de Benzú. Hirieron a varios militares. El incidente se produjo a las 5:30 horas. A los dos días, otro militar resultaba herido por una pedrada. El sindicato JUPOL alertaba de que algunos de los asaltantes disponían de aguafuerte y fabricaban un tipo de explosivo casero en botellas de plástico.

Estos son los actos violentos que se conocen por los medios nacionales, pero no son todos: agente de la Guardia Civil herido; dos guardias civiles agredidos y un militar con el peroné fracturado; tres inmigrantes detenidos tras la agresión a un guardia civil fuera de servicio en el Muelle Cañonero Dato; CCOO condena el apedreamiento de un autobús en la Almadraba. Son noticias que aparecen en la prensa ceutí.

Hay una pregunta que, como diría un conocido muy relamido, resulta pertinente: ¿decidió Amnistía Internacional fabricar un informe con el que acusar a la Legión y a los Regulares de torturas? ¿Buscó contrarrestar así las noticias de los ataques a militares? Poco tardaron la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, en tirarse a la yugular. "Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos", acusó la primera. "El mando conoce los lugares donde se han producido esos hechos y quiénes son los integrantes de esas patrullas", señaló el jefe comunista.

Volviendo a la entrevista en RNE, ¿vio el presentador el material gráfico que respaldaba las acusaciones? Porque, de haberlo visto, le habría interpelado al autor si un porrazo en la espalda es tortura. Un señor con una brecha en la cabeza, que no dicen cómo se produjo, ¿es tortura? Un chaval sale corriendo —admitamos que delante de los militares—, se cae y termina con un hematoma en la rodilla, ¿es tortura? Un par de pies con apósitos en los tobillos, ¿ha sido torturado? El vídeo BRUTO VIOLENCIA_v5 es el trabajo de un manipulador de tres al cuarto. Imagen de porrazo en la espalda. Siguiente plano: un vehículo militar. Un hombre caído en el suelo, dos policías nacionales observan la escena. Siguiente plano: un vehículo militar.

El enviado de AI aprovechó su estancia en Ceuta para escuchar a dos menores. ¿Serán ellos los que, "por la brutalidad, también por la vulnerabilidad de las víctimas, pueden constituir tortura conforme al derecho internacional"? Sus testimonios están en el audio ENTREVISTAS VIOLENCIA_v4. Habla M., un marroquí que intentó entrar a nado. Reconoce que no sabía nadar y se ahogó. Pero solo se ahogó un poquito. "De día los militares te dicen que te vayas. Pero si te siguen encontrando por la noche, te agreden. Huyendo me hice daño en la rodilla, me caí por un terraplén". ¿Será este un caso de tortura?

Otro testimonio es un joven argelino al que le han hecho de todo: esposado, desnudo, golpes en la espalda, los pies malheridos —"caminé descalzo por el monte"—. Heridas por todo el cuerpo. Le rompieron el móvil y la documentación. "Así que me siento muy mal", reconoce el muchacho, que, pese a todo, tiene muy buen aspecto. Lamentablemente, el "investigador" Canales olvida pedirle que muestre sus heridas.

En el montaje de Amnistía Internacional no hay ni una sola imagen en la que aparezca un militar maltratando a nadie. ¿Quizá un empujón sea tortura? En agosto de 2022, Oksana Pokalchuk —directora de AI en Ucrania— dimitía tras la publicación de un informe que acusaba a las fuerzas armadas ucranianas de poner en peligro a la población civil. En España, van y denuncian "a unidades de Regulares y de la Legión, de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes" y les entrevistan en RNE, además de darles las gracias. Somos así...