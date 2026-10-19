¿Qué pasa si pides el voto por correo y luego prefieres votar en mesa el 29-N?

Con la apertura del plazo para solicitar el voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, surge una duda recurrente entre los electores: ¿puedo cambiar de opinión e ir a mi colegio electoral a votar en urna si ya pedí el voto postal?

La convocatoria anticipada de elecciones activa desde el 6 de octubre el mecanismo para ejercer el voto por correo.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) diseña el procedimiento para impedir el doble voto y garantizar la transparencia del proceso electoral.

Tan pronto como la Oficina del Censo Electoral procesa y aprueba la petición de voto postal, envía las listas certificadas actualizadas a las mesas electorales. Al lado del nombre del elector figurará una marca o anotación específica indicando que ha solicitado el Voto por Correo (C). Un proceso tipificado en el artículo 73.2 de la LOREG.

Los vocales y el presidente de la mesa electoral tienen la obligación legal de denegar la papeleta en urna a cualquier ciudadano que aparezca con dicha anotación en el censo.

Por lo tanto, la respuesta de la legislación española es contundente, no es posible.

¿Qué ocurre si no he mandado el sobre?

Si recibiste la documentación para realizar la votación por correo, pero finalmente cambiaste de idea, aunque conserves los sobres en casa sin enviar y te presentes a primera hora en tu colegio electoral, los miembros de la mesa rechazarán tu voto presencial. La única vía para ejercer tu derecho al sufragio será entregar la documentación en las oficinas de Correos dentro del plazo legal fijado.

La única excepción

La única excepción se da si la petición de voto postal no fue aceptada o fue denegada formalmente por el censo y no llegó a tramitarse. En ese caso, la marca no se reflejará en la lista de la mesa y el ciudadano mantendrá intacto su derecho a votar presencialmente en la urna.