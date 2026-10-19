Un informe del CEU plantea un juicio a ETA inspirado en Núremberg y la ilegalización de Bildu

El Observatorio de Víctimas del Terrorismo del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS) ha presentado una contundente propuesta para que las fuerzas políticas que aspiran a gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre asuman un compromiso inequívoco con la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas de ETA.

Bajo el título La derrota del terrorismo de ETA. Propuestas para un compromiso político posible, el centro de pensamiento ha elaborado un catálogo de 15 iniciativas estratégicas destinadas a poner fin a la impunidad, evitar el blanqueamiento institucional de la banda terrorista y combatir la amnesia colectiva que promueve el paso del tiempo.

Un proceso judicial sin precedentes

Entre las medidas más contundentes del documento destaca la exigencia de celebrar un juicio histórico contra el terrorismo de ETA, estructurado bajo el espíritu y los principios de los procesos de Núremberg contra la cúpula del nazismo. El observatorio defiende que la derrota material de ETA no puede cerrarse en falso con mera retórica o declaraciones de intenciones políticas, sino que exige una sentencia judicial integral que identifique, juzgue y condene de forma inequívoca a todos los responsables de la red criminal y sus ramificaciones.

Asimismo, el informe denuncia que existen todavía 376 asesinatos de ETA pendientes de respuesta penal. Pese a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han logrado esclarecer cerca de 150 de estos crímenes, los autores reclaman reabrir e impulsar todas las investigaciones pendientes, subrayando que la prescripción no puede ser una coartada para privar a las familias del derecho inalienable a la verdad.

Ilegalización de Bildu

En el terreno puramente político, CEU CEFAS sitúa en el centro del debate la legitimidad de EH Bildu. El informe demanda examinar de manera exhaustiva el cumplimiento de las condiciones que permitieron su legalización por parte del Tribunal Constitucional en 2011, instando además a una reforma inmediata de la Ley de Partidos Políticos.

Entre los cambios normativos, se propone considerar causa directa de ilegalización la integración de condenados por pertenencia o colaboración con banda armada en las candidaturas electorales, así como modificar el Código Penal para establecer la inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos a los terroristas condenados.

En el caso de que la vía judicial no reuniera los indicios formales para declarar su ilegalización, el observatorio exige un pacto de Estado entre las fuerzas democráticas para aplicar un aislamiento político e institucional estricto a Bildu, comprometiéndose formalmente a no recurrir jamás a sus votos para conformar mayorías o sostener gobiernos.

Endurecimiento penitenciario

El documento alerta sobre la constante cesión de beneficios penitenciarios a los presos etarras por parte del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco —en manos de la socialista María Jesús San José—, reclamando una revisión rigurosa de las condiciones de acceso al tercer grado y la libertad condicional. Ante esta deriva, la propuesta plantea contemplar la reversión y recuperación por parte del Estado de la competencia penitenciaria, transferida al País Vasco en octubre de 2021.

Por otro lado, se insta a desplegar un rastreo patrimonial permanente sobre los condenados por terrorismo. Hasta la fecha, la Administración General del Estado ha tenido que asumir 886 millones de euros en indemnizaciones subsidiarias por responsabilidad civil, una cifra astronómica que podría haberse reducido mediante una fiscalización patrimonial continuada sobre los victimarios.

Aulas y censo electoral

El decálogo de medidas concluye con dos exigencias clave en los ámbitos educativo y electoral. Un pacto educativo contra el relato proetarra consistente en incorporar de forma obligatoria en los currículos escolares la historia del terrorismo de ETA, con la participación activa y directa de las víctimas en las aulas, reforzando la Alta Inspección Educativa para erradicar cualquier conato de apología del terrorismo en la enseñanza pública.

La restitución del voto a los exiliados con el fin de reactivar la reforma legal que permita votar en el País Vasco a los miles de ciudadanos que se vieron forzados a abandonar su tierra natal bajo la amenaza directa del terrorismo de ETA.

Por último, el informe reclama una renovación en los criterios de designación de los cargos al frente del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, garantizando que dichos nombramientos cuenten siempre con el consenso prioritario de las asociaciones representativas de los damnificados por la violencia etarra.