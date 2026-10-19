Vox está disparado, el PSOE en mínimos y el Frente Amplio sube con fuerza, según una encuesta

Con la campaña para las elecciones del 29 de noviembre ya lanzada, los de Pedro Sánchez siguen en mínimos de toda la legislatura, mientras el PP cae con fuerza, Vox está disparado y el Frente Amplio parece remontar con solidez, pero sigue muy lejos. Son los principales datos de la encuesta de Sigma Dos que publica este lunes El Mundo y que aporta también otro dato interesante: los socialistas sólo lograrían imponerse en una provincia fuera de Cataluña –donde sería el más votado en las cuatro–, Sevilla, mientras el PP lo haría en 27.

En cuanto a los porcentajes de voto, el PP sería el más votado con un 31,5%, cuatro décimas menos que hace diez días y once menos que el primer día del mes. El de los populares es también su peor dato en toda la legislatura según la serie de Sigma Dos.

Al PSOE no le va mucho mejor y sigue a más de seis puntos del PP: se mantiene en el 25,3% que tenía hace diez días y pierde tres décimas respecto al resultado del uno de octubre.

Vox, por el contrario, está en un momento dulce: los de Abascal han ganado cuatro décimas en los últimos días y 1,2 puntos desde primeros de mes, ya están en el 19,5% y, de seguir así, a finales de octubre estarían acariciando el 20%.

También ha crecido con fuerza el Frente Amplio en lo que, después del espectáculo de las coaliciones inconclusas, no deja de ser sorprendente: gana cinco décimas desde la encuesta anterior y un punto y medio si tomamos como referencia la del uno de octubre. Ya estarían en el 8,1% y, eso sí, aunque es una mejora importante respecto a los pronósticos de los últimos meses, estaría en la línea de los resultados que Sumar tenía en febrero de este mismo año.

Finalmente, pese a su alianza con ERC, Podemos no tiene un buen resultado: pierde tres décimas en los últimos diez días y cinco desde primeros de mes para quedarse en el 2,8%.

La derecha sigue por encima de 200 escaños

En cuanto al reparto de escaños, el dato sigue siendo que la derecha sigue estando por encima de los 200 escaños, al menos en la mayor parte de sus horquillas. El PP estaría entre 132 y 137 diputados, mientras que el pronóstico de Vox se sitúa entre 65 y 68. Así, la suma de ambos partidos estaría en un mínimo de 197 asientos en el Congreso y un máximo de 205.

El PSOE, por su parte, estaría entre 101 y 106 escaños, mientras que el Frente Amplio, pese a su subida, se quedaría en 9 o 10 y Podemos, por su parte, baja para quedarse sólo con 1.

La encuesta ha contado con 3.000 entrevistas que, eso sí, han requerido un trabajo de campo un tanto largo que quizá podría explicar alguno de los datos: desde el 1 hasta el 14 de este mes de octubre.