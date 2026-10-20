Así era el 'contrato' que Feijóo ofreció en 2009 a los gallegos antes de ganar cuatro absolutas

En la Plaza del Obradoiro, flanqueado por banderas de Galicia y el Monte Pío de fondo, Alberto Núñez Feijóo se presentó en 2009 ante los gallegos como un hombre de gestión, que había presidido Correos y el Insalud, y era capaz de recomponer la situación de ruptura que había dejado el bipartito del PSOE y el BNG.

En el caso de España, ha optado con un telón al fondo de color azul, el logotipo en pequeño del PP y la bandera nacional en el Espacio Larra para dar a conocer su 'contrato con España'. Una idea con la que pretende poner en valor que su trayectoria política, su experiencia de gestión y las pruebas de que él "sí cumple con la palabra dada", a diferencia de Pedro Sánchez.

Hace ya 17 años, su compromiso pasaba por 14 medidas entre las que se encontraba reducir el paro, presentar una "estrategia económica" para combatir la crisis, recuperar el "consenso" en el ámbito lingüístico y llevar a cabo una "regeneración democrática" que sirva para eliminar las "prácticas clientelares".

También prometió bajar, "austeridad", reducir "gastos superfluos", mejorar la sanidad, aplicar la Ley de Dependencia, poner a los jóvenes "en primer plano" o llevar a cabo reformas para eliminar "trabas" en la Administración pública. Entre sus medidas estrella, y de las que sigue presumiendo a día de hoy, promover la conciliación con escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años.

Núñez Feijoo abogó garantizar la "libertad de opción para escoger" en materia lingüística y "acabar con el clientelismo". Todo, para devolver la "credibilidad" a los políticos, ya que los ciudadanos necesitan "soluciones", insistió, como ocurre ahora con España, para la que ha presentado medidas renovadas, aunque algunas de ellas similares a las que ya aplicó en Galicia.