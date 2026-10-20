Por un acuerdo electoral PP-Vox para el Senado

La verdad es que tanto los electores del PP como los de Vox pueden por ahora congratularse de que los dirigentes de ambos partidos hayan enterrado sus respectivos complejos y maximalismos en aras de un entendimiento entre ambas formaciones sin el cual no hay alternativa al sanchismo. Ahora bien, tras la astuta decisión del PSOE de presentarse a última hora para el Senado en coalición con la extrema izquierda del Frente Amplio —algo que, bajo la apelación "Senado de Progreso" hicieron el último día que podían hacerlo como fue el pasado viernes 16—, los dirigentes de PP y Vox no deben limitarse a no agredirse mutuamente, sino dar un paso más como es estrechar contactos de cara a buscar una coordinación preelectoral de cara a los próximos comicios en el Senado.

Aunque la importancia del Senado no es comparable a la del Congreso en el terreno legislativo ni en el de designación del Ejecutivo, a la Cámara Alta le corresponde en esta próxima legislatura algo tan decisivo como designar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado desde el pasado 17 de diciembre de 2025. Se trata de Cándido Conde-Pumpido y María Balaguer, del bloque izquierdista, y de Ricardo Enríquez y José María Macías, del bloque conservador. Si el PP no alcanzara una mayoría cualificada de tres quintas partes en el Senado —160 senadores—, estaría obligado a pactar con el PSOE la renovación de esos cuatro magistrados, lo que le permitiría al PSOE o bien exigir el nombramiento de dos de esos cuatro —lo que mantendría una mayoría izquierdista de magistrados en el TC— o bien prorrogar la actual mayoría de ese mismo signo que lidera el sin par Conde-Pumpido.

Algunos dirán erradamente que, concluido el pasado viernes el plazo para presentar coaliciones electorales, PP y Vox se han quedado sin margen de reacción para lograr que el PP logre esos 160 senadores, algo que resulta muy difícil tras la coalición PSOE-Frente Amplio dadas las diferencias en el sistema de elección de senadores y diputados. Sin embargo, PP y PSOE todavía pueden hasta el 26 de octubre acordar fórmulas de coordinación previas a las elecciones, bien mediante la retirada de las candidaturas de Vox en una veintena de provincias o bien combinando nombres de ambas en las mismas candidaturas a fin de concentrar las papeletas que optan por la derecha y no desperdiciar los millones de votos que irían a Vox como tercera fuerza más votada. Téngase en cuenta, en este sentido, que las provincias peninsulares escogen a cuatro senadores cada una, donde los tres primeros se los lleva la lista más votada y el cuarto se lo lleva la segunda formación más votada.

En este sentido, hay que congratularse de los reflejos y de la altura de miras de Santiago Abascal, quien, nada más conocer la coalición PSOE-Frente Amplio, se ofreció a llegar a un acuerdo con Feijóo en este sentido. Y, aunque el presidente del PP pareciese en un primer momento no ser consciente del riesgo cierto que entraña lo que despectivamente denominó "coalición de desesperados", también hay que congratularse de que Feijóo haya reconocido este martes la decisiva importancia que, para el futuro de nuestro país, tendría que el PP pudiese lograr "los tres quintos del Senado". Así, Feijóo ha dicho que "es evidente que habrá que buscar alguna fórmula" de entendimiento, fórmula que, sin embargo y al igual que Abascal, no ha concretado.

Pues que se pongan ambos manos a la obra, que el tiempo apremia. Y casi tan malo como el hecho de que Pedro Sánchez conservara la poltrona, sería que el sanchismo conservara, tras su derrota, la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional.