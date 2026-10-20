El Gobierno fantasea con otra remontada "milagrosa" de Sánchez

La Moncloa se aferra a la imagen de un Pedro Sánchez enamorado de Begoña Gómez para alimentar sus expectativas electorales de cara al 29-N. Aunque la mujer del presidente no concurre a las urnas, los socialistas han difundido con fruición la estampa de ambos, convencidos de que puede convertirse en un reclamo para movilizar a sus votantes. En el PSOE creen que Begoña suma.

La euforia se ha instalado en el entorno del Gobierno tras la movilización del sábado. Tras la proclamación de Pedro Sánchez como candidato socialista este fin de semana, fuentes gubernamentales ya fantasean con repetir la "remontada electoral" de 2023 y alimentan la expectativa de un nuevo vuelco contra pronóstico. En el equipo de Sánchez interpretan el ambiente del acto como una señal de que la militancia está activada y dan por superado el primer capítulo de una campaña que describen como una ópera en "cuatro actos". Estas mismas fuentes dan por cumplido el primer "milagro" electoral: recuperar la movilización y la esperanza de la militancia, convencidos además de que ya han ganado la batalla del relato. El objetivo es que los militantes se crean la resurrección política, contagien ese entusiasmo al electorado y consigan sembrar el nerviosismo en las filas de la oposición.

En Moncloa se aferran a esa estrategia con la esperanza de que nadie se va a quedar en casa el próximo 29N. También sostienen que han logrado situar el debate político en un terreno favorable a sus intereses. Esa confianza lleva a fuentes gubernamentales a cuestionar las encuestas privadas, a las que tachan de sesgadas.

El plan del Gobierno hasta el 29-N pasa por mantener la acción política hasta el último minuto y contraponer dos modelos de gestión: el del Ejecutivo progresista frente al que, según su relato, supondría un Gobierno de PP y Vox. Además, en Moncloa se frotan las manos con la actuación de la oposición en precampaña, convencidos de que sus declaraciones pueden allanar el camino a la remontada de Sánchez.

En esa estrategia de movilización emocional, el amor ha irrumpido como argumento político. "Al final el amor es el que está detrás de las decisiones que tratan de beneficiar a la mayoría y sobre todo a los más débiles. El amor está detrás de oponerse a las masacres en Gaza. El amor está detrás de la defensa de las pensiones, de los salarios más bajos, en el fondo lo que hace este partido es un acto constante y permanente de amor. Por tanto, viva el PSOE y viva el amor", proclamó el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un mitin electoral en Valladolid. Allí, una vez más, el nombre de Begoña fue coreado por los electores socialistas, en una escena que el partido ha convertido en símbolo.

Mientras el PSOE trata de alimentar la épica de la remontada, Sánchez vuelve a poner la vivienda en el centro de su discurso. Tras sacrificar a la exportavoz nacional socialista Montse Mínguez para salvar su relato sobre esta cuestión, el presidente insiste en que "en los próximos cuatro años va a reforzar y va a ampliar la regulación pública de la vivienda". Lo hace después de ocho años en Moncloa y con un problema habitacional que no ha dejado de agravarse.