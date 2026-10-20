Burofax del PP a Exteriores por la Ley de Nietos: advierte con acciones penales si no acata la suspensión

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora del programa electoral del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha anunciado que el PP pedirá al Tribunal Constitucional que admita su personación "para defender un censo íntegro como garantía electoral" y que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender la Ley de Nietos.

Según ha denunciado en un vídeo remitido a los medios, Ángel Gabilondo acude al TC "a un mes de dejar el cargo" para anular al Supremo cuando "la vía judicial ni siquiera ha terminado" y que en su propio recurso admite "la ineficacia administrativa del Gobierno": "El Defensor del Pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno", ha dicho.

Ezcurra ha denunciado que el Gobierno lleva más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo "ni un solo dato", pese a los dos autos del Tribunal Supremo. "En lugar de cumplir lo que manda el Poder Judicial, se dedica a obstaculizar la acción de la Justicia para ganar tiempo, aunque apenas queden 40 días" para las elecciones que supondrán el fin del sanchismo, ha dicho.

El PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior exigiéndole que cumpla de inmediato lo ordenado por el Supremo, advirtiendo de que en caso de incumplimiento exigirá "todas las responsabilidades, también penales", con plazo hasta el jueves porque el sábado comienza el envío del voto exterior.

"Un censo electoral no puede construirse sin todas las garantías; la nacionalidad española no se regala; y las elecciones no se intentan alterar a 40 días. No vamos a mirar hacia otro lado, y no vamos a pasarle ni una a este Gobierno mientras no esté desalojado hasta el último despacho", ha asegurado.