Carlos Cuesta, sobre los asesinatos de ETA: "376 asesinatos de ETA siguen sin esclarecerse después de esta etapa"

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial de La Noche de Cuesta de este martes, en esRadio, a denunciar una serie de concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a Bildu para conseguir su apoyo parlamentario.

El periodista ha puesto el foco en las reuniones que Santos Cerdán habría mantenido con un fiscal durante las negociaciones para formar Gobierno tras las elecciones generales de julio de 2023, unos encuentros que, según ha expuesto, estarían relacionados con decisiones favorables a la progresión de grado y excarcelación de presos de ETA.

Cuesta ha arrancado su análisis alertando de lo que considera una deriva autoritaria del Ejecutivo. "Las nuevas dictaduras van entrando paso a paso", ha afirmado, antes de enumerar los ataques que, a su juicio, se están produciendo contra jueces, fiscales anticorrupción, agentes de la UCO y periodistas. En este sentido, ha advertido de que "aquí se nos ha colado una cloaca" y ha defendido que los ciudadanos deben prestar atención a lo que considera señales de deterioro democrático.

"Las nuevas dictaduras van entrando paso a paso. Y aquí se nos ha colado una cloaca". 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/w6Fw7ByWnX — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 20, 2026

El periodista ha sostenido que estas dinámicas responden a lo que ha denominado una "dictadura electiva", un sistema en el que el poder va reduciendo el espacio de actuación de la oposición y de los medios críticos. No obstante, ha reconocido el papel de quienes, a su juicio, están resistiendo esta situación: "Gracias a Dios tenemos jueces, gracias a Dios tenemos fiscales, sobre todo anticorrupción, que han sabido mantener el pulso".

Las reuniones de Santos Cerdán con un fiscal

El núcleo del editorial ha sido la información publicada por El Confidencial sobre las presuntas citas entre Santos Cerdán y un fiscal durante el periodo de negociación para la formación del Gobierno. Según ha explicado Cuesta, los encuentros se habrían producido después de las elecciones de julio de 2023, cuando el PSOE necesitaba el respaldo de Bildu para garantizar la investidura.

El periodista ha planteado que esas conversaciones podrían haber estado relacionadas con las peticiones de progresión de grado y excarcelación de presos de ETA. Para explicar la importancia que atribuye a la actuación del Ministerio Fiscal, ha señalado que su posición puede resultar determinante en los procedimientos penitenciarios: "Si el fiscal dice: 'No veo problema', pues tienes un 90 o 95 por ciento de posibilidades de que esa excarcelación fructifique".

Cuesta ha asegurado que, después de las reuniones mencionadas, la Fiscalía se habría mostrado favorable en 13 peticiones de tercer grado o excarcelación. A partir de estos datos, ha relacionado las decisiones con las negociaciones políticas entre el PSOE y Bildu, aunque las conexiones que plantea en su editorial no deben confundirse con conclusiones judiciales acreditadas.

Los asesinatos de ETA sin resolver

El presentador también ha denunciado que siguen sin esclarecerse numerosos asesinatos cometidos por ETA. Según las cifras que ha expuesto durante el programa, cuando Sánchez llegó al poder había 380 asesinatos sin resolver y todavía quedarían 376 pendientes de esclarecer. Además, ha afirmado que un centenar de estos casos habría prescrito, lo que impediría que pudieran resolverse judicialmente.

"376 asesinatos de ETA siguen sin esclarecerse, después de esta etapa. 100 de las familias de estos 376 asesinatos en estos momentos saben que ya no pueden hacer nada". 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/DwakN2e2ux — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 20, 2026

"Es uno de los logros de estas dos legislaturas", ha dicho Cuesta con ironía al referirse a esta situación. Asimismo, ha criticado el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y Navarra y ha señalado que, de los 75 huidos con causas pendientes que ha mencionado, 45 habrían quedado fuera del alcance de la Justicia por la prescripción de sus casos.

"Con Bildu no vamos a pactar"

Cuesta ha recuperado también las declaraciones de Pedro Sánchez en las que el presidente aseguraba que no pactaría con Bildu. Frente a ellas, ha enumerado diferentes acuerdos y decisiones que, según ha denunciado, contradicen aquellas palabras, entre ellos los relacionados con Pamplona, la reforma laboral y la política penitenciaria.

El editorial ha concluido con una crítica a la relación entre el PSOE y Bildu. Para Cuesta, las presuntas concesiones penitenciarias formarían parte del precio político para conseguir los apoyos necesarios para gobernar. "Que habrían ofrecido lo que se les hubiera pedido con tal de conseguir el apoyo de Bildu a Pedro Sánchez", ha resumido.