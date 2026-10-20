Feijóo confirma que "busca alguna fórmula" con Vox para los tres quintos del Senado: "Hay puntos de encuentro"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado en una entrevista en COPE que negocia con Vox para evitar que la izquierda se haga con el control del Senado. El objetivo es alcanzar la mayoría de tres quintos de la derecha que permite la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional, y cambiar a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, sin necesidad de pactar con el PSOE.

"Es evidente que habrá que buscar alguna fórmula", ha dicho Feijóo, recordando que ambos partidos han pactado una con anterioridad en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan. "Vox tiene cinco senadores, fruto de los acuerdos autonómicos", ha asegurado, añadiendo que "el PP tiene más de 130", incluidos los elegidos en sufragio y los designados por las autonomías. "En ese contexto, hay posibilidad de llegar a puntos de encuentro", ha añadido.

Para Feijóo, el mayor "error" sería "permitir que la izquierda se haga con el control del Senado". "Estamos hablando y vamos a seguir trabajando con Vox, en ese entendimiento", ha confirmado. "Si Vox está a la altura, le garantizo que el PP también va a estar a la altura", ha prometido. "Yo trabajaré para tener los tres quintos", añadía el líder del PP, sin aclarar qué fórmulas están ahora mismo sobre la mesa.

"Discreción" para el éxito

El líder del PP ha apostado por el "respeto y la discreción" de las conversaciones para favorecer su éxito, asegurando que se trata de un pacto que han sellado entre ambos: el de no torpedear los contactos desvelando el contenido de las conversaciones. De ahí que haya evitado aclarar qué posibilidades se barajan en este momento.

Vox podría renunciar a presentarse en varias circunscripciones, a cambio de un "gesto" del PP, según dijo ayer Santiago Abascal, que habló de "sacrificios" de los partidos en defensa de España. Una idea que apunta a que reclama a Feijóo algún tipo de cesión o renuncia. En Cataluña, por ejemplo, las encuestas sitúan a Vox por delante del PP, por lo que podría ser un territorio en el que también los populares renuncien a alguna candidatura.

Desde el PP descartan, en cualquier caso, cualquier tipo de coalición. La posibilidad de concurrir juntos está ya fuera de plazo, pero el PP podría integrar nombres de Vox en sus papeletas, ya que queda una semana de plazo, hasta el próximo lunes, para dar a conocer las listas.