Feijóo da pistas de su dos por Madrid y apunta a Cayetana Álvarez de Toledo

Alberto Núñez Feijóo ha descrito a la mujer que le acompañará como número dos por Madrid y, según sus propias palabras, sería Cayetana Álvarez de Toledo, aunque no ha dado su nombre. Sí ha descartado a la otra dirigente del PP que sonaba para el puesto, Alma Ezcurra, ya que ha dado pistas que sólo se pueden ajustar a un dirigente que ha estado en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura.

Según ha dicho en una entrevista en Cope, la persona elegida es alguien que "ha votado en contra de la amnistía" y "ha pedido que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso", lo que confirma las especulaciones sobre Álvarez de Toledo, ya que sólo quien ha ocupado un escaño en el Parlamento puede ajustarse a esa descripción.

De esta forma despejaría las dudas en torno a las dos mujeres que sonaban como posibles candidatas para el cargo, confirmando su apuesta por perfiles firmes y contundentes contra la izquierda. Sería también el reconocimiento a la labor que Álvarez de Toledo ha desempeñado en estos tres años, destacando sus intervenciones durante las sesiones de control en el Congreso.

El propio Feijóo ha hecho un paralelismo de su designada con Margarita Robles, la dos elegida por Pedro Sánchez para acompañarle como dos por Madrid. "La dos del PP es una política previsible, honesta y no dice una cosa y la contraria", ha asegurado, recordando que Robles sí votó la amnistía, impidió la comparecencia de la directora del CNI y forma parte de un Gobierno que no ha sido capaz de sacar adelante unos Presupuestos en esta legislatura.

En cualquier caso, el presidente del PP ha emplazado a la opinión pública al próximo domingo, cuando "podremos hablar", porque se darán a conocer todas las listas al Congreso del próximo 29-N. Hasta ahora, se han desvelado ya algunos cabezas de lista, como Miguel Tellado por La Coruña, Ester Muñoz por León o Alicia García por Ávila. También se conoce que Xavier García Albiol irá por Barcelona o Jon Echeverría por Guipúzcoa.