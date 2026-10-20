Feijóo firma el "acta fundacional de la España que viene" con su trayectoria como aval

Con un telón al fondo de color azul, el logotipo en pequeño del PP y la bandera de España, Alberto Núñez Feijóo ha presentado este lunes en el Espacio Larra su 'contrato con España'. Una idea traída de Galicia que exporta a toda España para poner en valor que su trayectoria política, su experiencia de gestión y las pruebas de que él "sí cumple con la palabra dada", a diferencia de Pedro Sánchez.

No sólo se trata de contraponer su currículo a los ocho años de Gobierno socialista, sino de despejar las dudas que pueda generar en el electorado de derechas si el PP será capaz de cumplir sus promesas, dado el antecedente de Mariano Rajoy. "Se trata de firmar el acta fundacional de la España que viene", de "solemnizar el compromiso del candidato con los españoles", trasladan fuentes del partido.

Concediendo casi el mismo protagonismo al documento que al propio candidato, Feijóo ha desgranado las doce medidas incluidas en él y, después, ha firmado el texto en una escenografía que recuerda mucho a las cumbres bilaterales entre países que concluyen sellando un pacto, donde se ha puesto en valor su perfil presidenciable. Una forma de presentar el "proyecto de país" que el PP quiere para España, alejado de "personalismos".

En 2009, Feijóo presentó su contrato ante los gallegos en la Plaza del Obradoiro. El PP concede especial simbolismo a esta campaña, en la que logró ser elegido presidente de la Xunta, porque evidencia que, de no haber cumplido su palabra, no habría sido reelegido en otras tres ocasiones hasta sumar un total de cuatro mayorías absolutas. "Nos votaron más en 2012, ampliamos la ventaja en 2016 y todavía más en 2020", trasladan desde el PP.

"Mi mayor ambición es lograr que la palabra de un presidente vuelva a tener valor", defendió este lunes ante un gran número de cargos del partido que han sido, hasta ahora, diputados, senadores y miembros de la dirección del PP. Ninguno conocía todavía este lunes si repetirá en las listas, lo que está generando muchos nervios, a la espera de recibir la llamada que les confirme en el cargo.

Ante ellos, y en medio de las incógnitas sobre su propio futuro, Feijóo ha hablado del futuro de España, donde la "verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad" sean los "principios en los que se asienta la reconstrucción nacional". "No propongo solo un cambio de Gobierno, propongo un cambio de etapa, un nuevo tiempo", ha dicho. "Hoy en España los ciudadanos siguen cumpliendo; el Gobierno, no", remataba.

Los compromisos adquiridos

El presidente del PP se ha comprometido a "defender la soberanía y la integridad territorial de España"; "mejorar la calidad democrática y la separación de poderes"; "a limpiar el Estado y hacerlo más fuerte"; "a construir un millón de viviendas", "controlar la inmigración" o "a garantizar la revalorización de las pensiones", entre otras medidas.

"Me comprometo personalmente y, por supuesto, me comprometo a cumplir", ha dicho Feijóo, con el objetivo no sólo de presentarse como alternativa a Pedro Sánchez y sus ocho años de Gobierno, sino para romper también el estigma que acompaña al PP tras los gobiernos de Mariano Rajoy, al que se reprochó incumplir sus promesas a los electores.

Entre otras iniciativas, Feijóo ha enumerado también la necesidad de construir "infraestructuras hídricas para afrontar inundaciones y sequías"; "a contratar más médicos y mejor sanidad"; "a una educación más exigente"; "a bajar los impuestos"; "a subir el salario medio de los españoles"; "a tener calles más seguras"; "recuperar la credibilidad exterior de España" o "tener una nación de ciudadanos libres e iguales".