Vox y las encuestas que no enseñan

Sospecho que Vox está subiendo bastante más de lo que dicen las encuestas públicas. Y ya adelanto que no poseo acceso a ningún sondeo secreto, ni conozco a confidentes genoveses que me filtren papeles reservados. Pero hay algo que empuja a pensar que los pronósticos demoscópicos que airean los periódicos ocultan una realidad bastante más inquietante para el Partido Popular. Y ese algo es, precisamente, el comportamiento del propio Partido Popular.

Feijóo y quienes lo rodean podrán ser muchas cosas, pero no encarnan a unos pardillos que acaban de empezar en esto. La dirección del PP está integrada por profesionales de la política, gente que lleva toda la vida dedicada al oficio de ejercer el poder. Conocen las reglas del juego, saben dónde están enterradas las minas y tienen olfato para eludir pisarlas. Por eso resulta tan extraño que hayan decidido meterse, y por propia iniciativa, en uno de los terrenos más peligrosos de la política española: las pensiones. Nadie con dos dedos de frente se adentra en semejante avispero por puro entretenimiento. Las pensiones constituyen la principal fuente de ingresos de millones de españoles, muchos votantes fieles al PP. Y sugerir que los intereses de los jubilados pudiesen entrar en conflicto con los de sus hijos y nietos equivale a jugar con dinamita electoral.

¿Por qué unos políticos que conocen tan bien su oficio habrían de cometer esa temeridad? Mi conjetura particular es que están intentando evitar una catástrofe mayor. Y esa catástrofe tiene que ver con Vox. El partido de Abascal ya disputa al PP algo bastante más importante que unos cuantos escaños, a saber: la hegemonía sobre las nuevas generaciones de votantes de derechas. Si los populares han decidido desasosegar a sus pensionistas para congraciarse con los jóvenes, será porque sus encuestas internas les están contando una historia muy distinta a la que leemos en la prensa. Una historia en la que Vox crece más de lo que parece. Cuando gente que sabe lo que hace corre un riesgo de tal calibre, lo único razonable es sospechar que conoce el peligro mayor que nosotros ignoramos.