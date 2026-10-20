La convulsión interna y los pulsos de poder dentro de la extrema izquierda continúan dejando damnificados. La actual ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado a El País que renuncia a figurar en la papeleta del denominado Frente Amplio al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales. La líder de Más Madrid evita así una batalla abierta en la lista madrileña y deja paso a Tesh Sidi, figura aún más polémica de la formación comunista y actual diputada en la Cámara Baja.

El movimiento de García se produce tras semanas de turbulentas negociaciones entre las múltiples familias de la izquierda alternativa, en un escenario fragmentado por la irrupción de Ada Colau y los continuos choques con Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar.

Justificaciones tras las presiones internas

Fiel al argumentario oficial, la titular de Sanidad ha recurrido a la retórica habitual para justificar su retirada de las generales, asegurando que ha actuado movida por la "generosidad", la "empatía" y la intención de "anteponer el bien común al personal".

Sin embargo, fuentes del propio espacio político admiten que la candidatura de García encalló en cuanto entraron en juego las exigencias del sector catalán capitaneado por Ada Colau y el contrapeso de la dirección de Podemos. Ante el colapso del diálogo a múltiples bandas, la ministra ha optado por ceder el liderazgo del espacio a la exalcaldesa de Barcelona y renunciar al número dos de la lista madrileña —puesto que recaerá en Tesh Sidi—, dejando el número uno para su compañero de partido, Emilio Delgado. Los puestos tres y cuatro quedarán reservados para cuotas de Izquierda Unida y Sumar, respectivamente.

Retiro en Sanidad a la espera de 2027

Con esta decisión, Mónica García confirmaría su salida de la primera línea de la política nacional tras los comicios del 29 de noviembre, poniendo fin a su desastrosa etapa en el Ministerio de Sanidad. No obstante, la ministra no abandona la estructura partidista: mantendrá el control orgánico de Más Madrid, donde se ha asegurado nuevamente la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

García confía en replegarse en el ámbito autonómico como baza de oposición frente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones regionales previstas para mayo de 2027, refugio desde el cual la formación madrileña pretende mantener su feudo tras el desgaste sufrido en la gestión del Gobierno de coalición.