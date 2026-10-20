El jamón de Pedro Sánchez

Acaba de triunfar una canción, inequívocamente francesa por sus rimados musicales a lo Gilbert Bécaud e indiscutiblemente articulada por la inteligencia artificial para un canal de YouTube, que describe y explica satíricamente parte de lo ocurrido en los actos de vandalismo que han destrozado Francia en los últimos días, algo que no se veía desde hace mucho y que significa el fin del respeto por los espacios comunes y privados y por los derechos constitucionales en el país vecino.

En su letra, el saqueo de supermercados de varias ciudades francesas tiene una clave. Han robado el café, el whisky, el pan, las galletas y lo han tirado todo, han roto cristales, puertas, ventanas, han destrozado las cámaras frigoríficas, todo, todo menos una cosa: las vitrinas donde está el jamón. Por eso, el estribillo de la canción se pregunta que si no ha sido la inmigración —musulmana se entiende— la autora de los desmanes, ¿por qué han dejado únicamente el jamón intacto en los expositores?

Profundicemos un poco en el razonamiento subyacente. Puede averiguarse la autoría de unos actos de barbarie contra el derecho, la convivencia y la civilización, no tanto por aquello que se destruye de forma sistemática y criminal, sino por lo que se preserva, lo que se salvaguarda, lo que se conserva libre de todo daño y perjuicio. Lo que escapa al salvajismo es algo que los agresores respetan y si lo respetan es porque lo valoran como parte de sí mismos y de su identidad.

En la canción sardónica y burlona subida a YouTube, es deducible que los autores de los desmanes de los desalmados destructores de bienes públicos y privados tienen que ser los inmigrantes —de creencia musulmana— porque en otro caso no tendría explicación sensata que solo los envases de jamón del supermercado saqueado hubieran sobrevivido a la depredación incivil y antidemocrática.

Y ahora vamos a la relación de Pedro Sánchez con el jamón como prueba. En efecto, cuando problema tras problema las izquierdas españolas lo atacan todo, acusan a todos, señalan a todos, e incluso vandalizan calles y plazas en sus protestas pero dejan intacto el prestigio del responsable real de que todos esos problemas no tengan solución, podemos deducir que dejan en las vitrinas de su crítica a su jamón, a lo único que no pueden tocar porque les está prohibido.

¿Y por qué les está vetado entrar a saco y atacar al jamón de Pedro Sánchez? Porque el Puto Amo es quien está detrás de toda la estrategia de estas izquierdas subvencionadas, y cada vez más arrinconadas por el cuchillo jamonero de un One que no va a permitir la supervivencia de los transgresores de sus órdenes. Por ello, es deducible que detrás de todo el jaleo gamberro y levantisco está precisamente el nombre que no puede desvelarse ni embestirse por prohibición disciplinaria.

Repasemos. Vivienda. Maricarmen. Un desahucio de los 25.000 que hay anualmente en la España que gobierna Pedro Sánchez, con Podemos, Sumar y el apoyo nacionalista desde hace ocho años. Pero la acampada y la invasión del espacio público se hace en la Puerta del Sol, bajo las ventanas de Isabel Díaz Ayuso. Al jamón de La Moncloa, ni tocarlo.

Naturalmente, cuando el Parlamento rechazó los dos decretos de vivienda con los que se pretendía tapar la inacción del Gobierno durante casi una década, la culpa no podía ser de Pedro Sánchez sino de un Parlamento sordo a los quejidos de una calle a la que representan legal y políticamente. De nuevo, el jamón de la Moncloa intacto en las vitrinas.

Invasión de Ceuta. 100.000 siervos de la dictadura marroquí se adentraron en Ceuta de forma organizada. Ceuta fue violada en su integridad territorial, España es violada. Pero la responsabilidad es sucesivamente de las mafias, de Israel y Rusia, del CNI que no informó, del Gobierno de Ceuta y de Vox y el PP de Vivas. Las izquierdas callan y asienten sin atreverse a señalar al jamón de Sánchez en La Mareta.

Y así podríamos seguir y seguir desde 2018 hasta ahora. Son los jueces, todos, los de abajo y los del Tribunal Supremo, los causantes de los escándalos de corrupción socialistas de la familia y el tinglado Sánchez. O son los periodistas que no están comprados, o son los guardias civiles de la UCO de Balas, ese al que había que matar, o las comunidades autónomas. Incluso Víctor de Aldama, por cantar. O Ábalos, por ser indiscreto. O quien sea. Todos menos Pedro Sánchez, que siempre tiene su jamón intocable y a salvo.

Si en la cáustica canción francesa, se adivina quién mece la cuna de los desmanes por su respeto religioso al jamón de las estanterías, en España, mutatis lo que quiera, el que sale siempre sin un rasguño incivil de todos los atropellos perpetrados contra la gente desde hace ocho años es Pedro Sánchez: ausencia de presupuestos, coste de la vida, gestión de los desastres naturales y de gestión propia, el impago de dependencias debidas, pobreza infantil, cacicadas y mentiras varias, profesores…

Cada vez creo más que este fenómeno de genuflexión equivocado de unas izquierdas a las que se va a cargar en las urnas, se debe a que sus líderes han terminado por amar, como Begoña, a un tipo que es capaz de todo acto siniestro sin inmutarse. Nadie atacará su jamón. Ergo…