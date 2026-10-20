Propaganda electoral en casa para el 29-N: cómo solicitar que no te envíen cartas los partidos políticos

Ante la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre, los buzones de los ciudadanos reciben el habitual volumen de folletos, papeletas y cartas remitidas por las distintas formaciones políticas. Sin embargo, muchos votantes desconocen que existe un mecanismo legal y gratuito para oponerse formalmente a que los partidos utilicen sus datos del censo y evitar así recibir esta propaganda postal en sus domicilios.

Este derecho está amparado por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. A través de él, cualquier elector puede solicitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) que elimine sus datos personales de las copias del censo que se distribuyen a las candidaturas durante la campaña.

Las exclusiones solicitadas hasta el día decimotercero posterior a la convocatoria de un proceso electoral, el 18 de octubre, tendrán efectos en dicho proceso y en todos los posteriores, es decir, la decisión no caduca. Se mantendrá vigente de forma automática para todos los procesos electorales futuros (locales, autonómicos, generales o europeos), salvo que el ciudadano decida volver a cambiar su estado.

Este trámite no altera la inscripción en el Censo Electoral ni el derecho a votar, así como tampoco afecta al reparto del censo o a la posibilidad de ser designado miembro de una mesa electoral.

Pasos para darse de baja de los envíos postales

La gestión para esta solicitud puede realizarse de forma telemática o presencial.

La opción más rápida es acceder al portal de la Sede Electrónica del INE en el apartado específico de Oposición a la cesión de datos a partidos políticos mediante Certificado Digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve. Una vez dentro del expediente personal, la situación inicial figurará como "Incluido", por lo que si la intención es no recibir correspondencia se debe dar un clic en el enlace para solicitar la exclusión de las listas. Al enviar la solicitud, el sistema genera un justificante en PDF que confirma el trámite efectuado.

Quienes prefieran realizar el trámite en persona, se puede acudir a los ayuntamientos, a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral o a los consulados (en el caso de electores en el extranjero) para cumplimentar y entregar el formulario oficial previa presentación del DNI.

La propaganda electoral

La propaganda electoral personalizada enviadas por los partidos llega a los hogares durante las dos semanas de campaña electoral.

Para los comicios del 29 de noviembre, la campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre, por lo que a partir de ese día, Correos comienza a enviar las cartas y van llegando entre el 13 y el 26 de noviembre.

El reparto se detiene antes de la medianoche del viernes 27 de noviembre, cuando finaliza la campaña y comienza la jornada de reflexión, el sábado 28, día en que está prohibida la difusión de propaganda.