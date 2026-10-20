Sánchez cesa a seis delegados del Gobierno para que concurran a las elecciones generales

Pedro Sánchez mueve ficha en plena emergencia por la dana Adam. El presidente del Gobierno ha decidido cesar a seis delegados del Ejecutivo en distintas comunidades autónomas para que puedan incorporarse a las candidaturas del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una remodelación que obliga al Gobierno a reorganizar su estructura territorial mientras la gestión de la emergencia que ya se ha saldado con tres muertes y graves inundaciones sigue sobre la mesa.

En Valencia, la salida de Pilar Bernabé pone el foco en las prioridades políticas del PSOE. Tras cuatro años como delegada del Gobierno, Bernabé abandona el cargo para centrarse en su carrera electoral, con el objetivo de encabezar la lista socialista al Congreso por Valencia. Su sustituto será Roger Llanes, que asumirá la responsabilidad institucional en un momento marcado por las consecuencias de la dana.

La dirigente valenciana encabezará la candidatura del PSOE al Congreso por Valencia, por delante del ministro Arcadi España y de Rebeca Torró, secretaria de Organización de los socialistas. Pero sus aspiraciones van más allá de las elecciones generales porque el PSPV también la sitúa como una de sus principales apuestas para intentar recuperar la Alcaldía de Valencia en 2027.

Bernabé no será la única delegada o delegado del Gobierno que abandone su puesto para dar el salto electoral. El Ejecutivo también formalizará este martes en el Consejo de Ministros las salidas de Adriana Lastra, en Asturias; Carlos Prieto, en Cataluña; Pedro Fernández, en Andalucía; Fernando Beltrán, en Aragón; y José Luis Quintana, en Extremadura.

Los seis ceses responden a una misma estrategia. Liberar de sus responsabilidades institucionales a dirigentes que pasarán a formar parte de las candidaturas socialistas para los comicios del 29 de noviembre.

Con el calendario electoral en marcha, Sánchez adapta su equipo territorial para situar a sus representantes en primera línea de campaña.