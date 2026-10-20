Sánchez tira de decretazo social para llegar al 29-N con una fábrica de anuncios

Nuevo martes, nuevos decretos ley. El Gobierno se dispone a exprimir los 40 días que restan hasta el 29-N con una sucesión de medidas de impacto social aprobadas por la vía del decreto ley, aprovechando el cambio de mayorías que poseen en la Diputación Permanente del Congreso. Una fórmula que permite al Ejecutivo sacar adelante iniciativas sin recorrer la tramitación parlamentaria ordinaria y que Sánchez ha utilizado durante esta legislatura con mayor frecuencia que otros presidentes del Gobierno.

Este martes, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado un nuevo paquete de medidas sociales aprobado en el Consejo de Ministros. Entre ellas, la ampliación del acceso a la pensión de viudedad para parejas con hijos que no estén casadas ni inscritas como pareja de hecho, siempre que puedan acreditar al menos dos años de convivencia. También se amplían las prestaciones para mujeres con enfermedades asociadas a la menopausia, aumentan las pensiones de orfandad para los hijos de víctimas de violencia de género y mejoran las prestaciones para las familias que tienen a su cargo hijos con gran dependencia, enfermedades graves o cáncer.

En plena dana Adam, Saiz también ha anunciado el segundo supuesto especial de incapacidad temporal que incorpora la norma: los "acontecimientos catastróficos". La ministra ha defendido que se trata de una medida que "ya se ha aplicado escepcionalmente en ocasiones anteriores pero que ya no va a requerir de esa escepcionalidad en casos como la dana en Valencia y que de hecho se podría aplicar ya a situaciones como las que está ocurriendo en estos días en la Comunidad Valenciana".

A este paquete se suma la medida anunciada el lunes por el propio presidente. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 45 millones de euros destinada a crear 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias, otra iniciativa con la que el Ejecutivo busca exhibir su agenda social en la recta final hacia las urnas. Además la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado 225 millones para construir vivienda, asegurando que las comunidades que han declarado zonas tensionadas recibirán 180 millones de euros para "promover vivienda allí donde más hace falta".

En la recta final hacia el 29-N, el BOE corre el riesgo de convertirse en algo más que el instrumento de publicación de las decisiones del Gobierno.

A partir de este martes, al Gobierno le quedan cinco Consejos de Ministros ordinarios antes del 29-N. Cinco citas que marcarán la agenda de Sánchez y ofrecen al Ejecutivo la oportunidad de dosificar sus anuncios, presentar cada nueva medida como un logro y convertir la acción de gobierno en un escaparate a las puertas de las elecciones.