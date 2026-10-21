Violencia y democracia

Múltiples formas hay de enfrentarse a la violencia (sic) que el Gobierno de Sánchez pretende imponer en las calles de España, en general, y de Madrid en particular. Su poder para generar violencia es inmenso. Cuenta con las élites de los sindicatos-basura, cuyo único objetivo vital es hartarse de mariscos, y con el silencio de las patronales oficiales. Cuentan también con un buen número de jueces y con la Conferencia de Rectores de las Universidades de España. Cuenta con el rollo del Tribunal Constitucional, absolutamente deslegitimado, y también con la institución del Defensor del Pueblo, su actual "presidente" ha conseguido hacer inviable moral y políticamente este organismo sin una reforma que limite el poder de quien lo preside –hay que ser muy inmoral para presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional a favor del Gobierno de Sánchez–.

Y cuenta, sobre todo, cuenta con el silencio cobarde de quienes deberían enfrentarse a lo obvio: a la violencia del Gobierno. Es de vergüenza ajena, por ejemplo, el silencio ominoso de los mandos de las Fuerzas Armadas ante la invasión de Ceuta. Esa es la principal fuerza del tirano: el miedo de los cobardes. Es la misma cobardía que corroe todas las Academias que conforman el Instituto España, pues que son incapaces de denunciar el proceso de deterioro de la convivencia ciudadana. Cobardía, sí, es el denominador común de quienes deberían defender antes los derechos ciudadanos que sus miserables privilegios. Se están incendiando las calles por una gentuza al servicio del comunismo más feroz, mientras cientos de académicos de salón debaten sobre la Tercera España y el deterioro de la convivencia democrática. ¡Valientes cínicos!…

Pero a lo que iba, lo primero que debemos hacer para enfrentar la violencia es, sin duda alguna, denunciarla. Nadie debe callar ante el obstáculo clave para que se desarrolle la democracia, o sea, la violencia. Los primeros que deberían denunciarla son los partidos supuestamente democráticos, o sea VOX y PP. La violencia es la negación de la política. Eso lo hacen con más o menos acierto los de la oposición, aunque con las reticencias propias de partidos políticos que pronto estarán en el poder del gobierno central. Desagradables reticencias, sí, son las mostradas por el PP para desalojar a los ocupas de los espacios públicos. El retraso en el desalojo de la gente que ocupa la Puerta del Sol es de libro. No se les expulsa a los ocupantes de Sol por motivos burocráticos, porque cada administración dice que le toca a la otra, y porque los tribunales no han ordenado hacerlo de forma inmediata. Los críticos de Almeida ven en su postura un cálculo político, ya que desalojar a miles de personas con la Policía Municipal tendría un coste elevado. Los críticos del delegado de Sánchez ven en la suya una tolerancia deliberada con una protesta contra el Gobierno regional…

El Gobierno de Sánchez, que es el promotor principal de la acampada, sostiene cínicamente que es una concentración "cívica" y que no puede hacer nada, porque las competencias son de la Policía Municipal. Es obvio que esa ocupación ni es cívica ni espontánea. Está protegida por el Gobierno. Imagino que más pronto que tarde, llegará la resolución judicial, pero hasta que llegue, ¿qué deberían hacer los ciudadanos normales y, sobre todo, los sufridos comerciantes?… Sospecho que no mucho. Aparte de ejercer la cólera del español sentado, o sea, nada. Tenemos que aguantar a esta gentuza que nos gobierna.

A los españoles de a pie sólo nos queda admirar lo que hacen políticos solventes fuera de nuestras fronteras para enfrentar la violencia. ¿Cómo no entusiasmarse por las medidas de nuestros vecinos portugueses? En un abrir y cerrar de ojos han terminado con varios intentos de ocupación revolucionaria de espacios públicos. Y cómo no alegrarse de las medidas del Gobierno de la señora Meloni: "Quien la hace la paga". Genial. Ha bajado la edad penal contra los violentos de las manifestaciones callejeras, multas de 20.000 euros o un año de cárcel, etcétera. ¿Por qué no aplicar algunas de esas medidas a quienes están ocupando salvajemente el centro neurálgico y simbólico de España?

Y, sobre todo, cómo no felicitarse por las palabras de Javier Milei denunciando la tiranía sanchista y a todos los liberticidas que lo sostienen. ¡Bravo! Milei no sólo ha traído al mundo de la política entusiasmo para acabar con la patraña kirchnerista y totalitaria, sino que también ha defendido la verdad como el principal valor en un mercado político repleto de mentiras. Milei, sí, ha expresado con rigor intelectual y pasión moral qué sucede en España: Sánchez es un liberticida. Niega con la violencia el principal valor de la política: la democracia.