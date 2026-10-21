El gobierno no renuncia a adulterar el censo electoral

Evidentemente no se trata de una mala noticia, pero nadie debería echar las campanas al vuelo por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, contra la suspensión de la aplicación de la llamada "ley de nietos" ordenada por el Tribunal Supremo. La cuestión de fondo en este asunto sigue siendo hasta qué punto el Gobierno social/comunista de Pedro Sánchez —impulsor de esta fraudulenta aplicación de la ley de nietos e impulsor del recurso de Gabilondo ante el Constitucional— va a cumplir y hacer cumplir la suspensión judicial de la fraudulenta aplicación de la ley que hizo Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes y que este mismo miércoles fue imputada por prevaricación— mediante una instrucción, nula de pleno derecho, que ampliaba los beneficiarios de la ley al presumir el exilio político de cualquier español que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 sin exigir pruebas individuales de que hubieran huido por persecución. Y no hay más que ver la reacción que tuvo el Gobierno ante el pronunciamiento del Supremo como, ahora, ante la resolución del Constitucional para saber que les va a hacer el mismo caso omiso que hizo el Gobierno golpista de Puigdemont a las sentencias del Supremo y del Constitucional contrarias al procés.

Así, el Gobierno, lejos de mostrar el menor gesto de acatamiento, ha insistido en que "una medida cautelar no puede suponer la suspensión masiva del sufragio sin una sentencia firme", afirmando que "el Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución".

Eso, por no recordar que el Gobierno lleva más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo "ni un solo dato" pese a los autos del Supremo, tal y como ha denunciado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora del programa electoral del Partido Popular, Alma Ezcurra. Y es que el Ejecutivo, lejos de "ejecutar" la suspensión cautelar ordenada por el Supremo, se ha dedicado a arremeter contra todos aquellos que le exigen que lo haga. Buen ejemplo de ello nos lo ha ofrecido este mismo miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cargado con dureza contra el PP acusándolo de "acosar" y "amedrentar" al personal del Servicio Exterior por el hecho de advertirles de las consecuencias judiciales que tendría el no cumplir el auto del Supremo.

¿Y qué decir de la aún más deplorable reacción del Gobierno ante la admisión a trámite por parte de un Juzgado de Madrid de una querella por prevaricación contra Sofía Puente por su fraudulenta instrucción en la aplicación de la Ley de Nietos? El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin ni siquiera molestarse en entrar en lo que se plantea en la querella, se ha limitado a desacreditar a la juez que la ha admitido por el hecho de que la denuncia responde a "una actuación de la extrema derecha" por el hecho de que la presentara la asociación Hazte Oír.

Al margen de que este Gobierno denigra como "extrema derecha" a todo aquel que no comulga con sus ideas, ¿de cuándo acá la existencia o inexistencia de un delito depende de las ideas políticas de quien lo denuncia? La cuestión de fondo es que hay que respetar la jerarquía normativa y una instrucción -mera disposición administrativa- no puede ampliar los efectos o el campo de aplicación de una ley orgánica, norma de rango superior. Es harto dudoso que Sofía Puente ignorara esta cuestión jurídica elemental, más aún si tenemos en cuenta que se trata de una fiscal.

En una democracia normal, esta persona, tras su imputación, dimitiría o sería cesada de inmediato. Pero de una democracia como la nuestra, en la que el Gobierno quiere adulterar el ciertamente "sagrado derecho al voto" concediéndoselo a quien no lo tiene, no cabe esperar otra cosa que el sostenella y no enmendalla.