El Gobierno da el voto a mil supuestos exiliados que se escondieron de Franco… en plazas marroquíes de Franco

Las sospechas de fraude con la ley de nietos se acumulan. Y es que el Gobierno ha dado orden de inyectar miles de votos en el censo del próximo 29-N bajo el argumento de ser nietos del franquismo o la Guerra Civil, cuando lo cierto es que no aparece esa relación por ningún lado. Desde mexicanos cuya única relación con España viene de 1821 -Franco no estaba ni en proyecto-, hasta supuestos habitantes en época de la dictadura franquista de municipios como Tres Cantos -ciudad que no existió oficialmente hasta 1991-, hasta, como hoy desvela este diario, cerca de mil exiliados del franquismo a los que no se les ocurrió otra cosa, según la versión oficial, que escapar del dictador yendo a plazas de Marruecos controladas por el propio dictador. Todos ellos llenan los casos de un censo que ha crecido en más de 400.000 votos gracias a la ley de nietos y a la instrucción de la hermana de Óscar Puente en los últimos años y por decisión del PSOE.

Fuentes conocedoras del proceso de adjudicación de la nacionalidad y el voto a supuestos exiliados de la Guerra Civil o del franquismo han confirmado a Libertad Digital que "se han concedido cerca de mil derechos de voto a personas que supuestamente huyeron de la dictadura franquista pero que no habrían encontrado otro sitio para escapar del dictador que en ciudades del propio dictador en Marruecos". Se refieren a toda la zona que entre el año 1912 y el año 1956 correspondió al protectorado español de Marruecos pactado con Francia. La instrucción creada por Sofía Puente -hermana del ministro Puente- aludía justo a una franja de años comprendida en ese periodo: entre 1936 y 1955. Y resulta que, justo en esos años, plazas marroquíes como Tetuán o Nador estaban controladas por Franco al ser su zona de protectorado de Marruecos.

El período de los protectorados francés y español en Marruecos duró desde 1912 hasta 1956, cuando el país africano obtuvo su independencia. Dos acuerdos internacionales generaron esta situación de protectorado: el Tratado de Fez (30 de marzo de 1912), firmado entre Francia y el sultán de Marruecos, y el Convenio Franco-Español (27 de noviembre de 1912), por el que Francia cedió a España la administración de dos zonas en el norte y sur del país.

Y eso supuso que Tetuán se convirtiera en la capital administrativa y sede del Alto Comisario del Protectorado español de Marruecos durante todo el periodo 1912-1956. Con Nador pasó más de lo mismo: estuvo integrada plenamente dentro de la Región Oriental (El Rif) del protectorado español de Marruecos. Una tercera plaza relevante, Tánger, tuvo un estatus especial durante un periodo (Zona Internacional), pero no se libró de una fuerte influencia y capacidad de control de España. A diferencia de Tetuán y Nador, Tánger no formaba parte del Protectorado español: tuvo un Estatuto Internacional (entre 1923 y 1956) en virtud de los acuerdos internacionales de 1923 por los que fue declarada una zona neutral e internacional administrada conjuntamente por varias potencias europeas. Pero entre ellas, de nuevo, estuvo España. Las otras dos eran Francia y Reino Unido.

Para colmo, durante la Segunda Guerra Mundial, Franco aprovechó la invasión de Francia para ocupar militarmente Tánger y anexionarla temporalmente al Protectorado español entre 1940 y 1945. Pues bien, fuentes plenamente conocedoras de la asignación de votos por la ley de nietos y la instrucción de Sofía Puente han confirmado a Libertad Digital que "en los consulados del norte de Marruecos, principalmente en Tánger, Tetuán y Nador hay cerca de 1.000 nacionalizaciones por aplicación de la Ley de Memoria Democrática [la conocida popularmente como ley de nietos]. Exiliados españoles que, por lo visto, se exiliaron, en el fondo, en la misma España franquista de la que huían". De hecho, es que "era casi peor. Es que el protectorado no sólo es que fuera realmente España a todos los efectos… ¡es que era el ojito derecho de Franco!", señalan las mismas fuentes.