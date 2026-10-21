El Gobierno desafía la decisión del TC y exige que nadie sea privado del voto sin sentencia firme

El Tribunal Constitucional ha rechazado, por 10 votos a favor y dos en contra, el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del voto por la llamada ley de nietos.

Tras conocerse la decisión, el Gobierno ha defendido que "todos los ciudadanos españoles tienen derecho a votar" y ha insistido en que una medida cautelar no puede suponer la suspensión masiva del sufragio "sin una sentencia firme" ni audiencia individual a los afectados. "El derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución", insisten fuentes gubernamentales, que consideran "irresponsable" mantener la suspensión cautelar del sufragio de cara a las elecciones generales del 29-N.

El Ejecutivo ha señalado que "respeta" la resolución del Pleno del órgano de garantías constitucionales, aunque subraya que el pronunciamiento responde a "motivos procedimentales". Según sostiene, el Constitucional no ha resuelto la cuestión de fondo, del mismo modo que tampoco lo ha hecho hasta ahora el Tribunal Supremo.

El Gobierno no está dispuesto a tirar la toalla. Aunque evita cargar abiertamente contra el Tribunal Constitucional por su decisión, mantiene la presión y confía en que Cándido Conde-Pumpido dé un paso que respalde su posición y reconozca que los afectados tienen "derecho a voto".

Es la primera vez que se rompe el bloque progresista del Tribunal Constitucional, después de que cinco magistrados de esta corriente se hayan alineado con los cinco magistrados conservadores en la decisión sobre el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra la resolución del Tribunal Supremo relativa a la ley de nietos. Por su parte, el Ejecutivo insiste en que "no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos".

Precisamente, este miércoles, José Manuel Albares ha cargado con dureza contra el PP y le ha exigido que deje de "acosar" y "amedrentar" a los cónsules y al personal del Servicio Exterior. El ministro de Exteriores ha tachado en TVE de "ridículo" el aviso de los populares de llevarlos ante la Justicia por no cumplir el auto del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos y les ha acusado de querer "tapar" sus propuestas electorales, entre ellas el recorte de las pensiones.