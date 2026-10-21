El magistrado Portillo, sobre el voto desde el extranjero: "Hay un problema práctico de fondo real"

El magistrado Fernando Portillo ha advertido este miércoles en una entrevista con Carlos Cuesta en La noche de Cuesta, de esRadio, de que el voto de los españoles residentes en el extranjero plantea un problema práctico a pocas semanas de las elecciones generales derivado de la Ley de Nietos. Según cree Portillo, "no hay un mecanismo técnico sencillo que impida físicamente que alguien que ya tiene el voto" lo emita (escúchalo en esRadio).

La conversación ha arrancado con la decisión del Tribunal Constitucional, que, según planteó Cuesta, no ha aceptado el recurso del Defensor del Pueblo, de modo que se mantienen las medidas cautelares para que sean sacados del censo los votantes que entraron por una instrucción administrativa. Portillo separó la cuestión jurídica de la material: "Son distintos planos".

En el plano jurídico, el magistrado se ha mostrado tranquilo. Explicó que el Tribunal Supremo ha dejado abierta la puerta a que, con base en las alegaciones de las personas afectadas, pudiera modificar el contenido de esas medidas cautelares, y que por eso el Constitucional no admitió el amparo. Aun así, ha añadido que "razonablemente podemos entender que el 29 todavía estará en vigor estas medidas cautelares y esta suspensión".

La dificultad, según Portillo, está en otra parte. "El problema va a ser el tema práctico", ha advertido. El juez ha detallado cómo funciona el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Según explicó, se puede emitir "depositándolo sobre la urna del propio consulado o enviándolo por correo a la oficina consular, correo incluso ordinario, lo cual reduce la trazabilidad individual de esos votos".

A eso se suma que las papeletas ya están en manos de los electores. Portillo ha recordado que la Junta Electoral Central envió esas papeletas de voto a todos los que están en el CERA. Con ellas en casa, en su opinión, no hay "nada que impida físicamente a estas personas votar si la administración no ha depurado previamente los listados". Lo ha resumido en una frase: "Así que hay un problema práctico de fondo real."

Por su parte, Cuesta recordó que quedan tres días, hasta el 24 de octubre, para que se haga esa limpieza del censo. Portillo situó el origen del riesgo en la posibilidad de que la administración no haga lo que el Tribunal Supremo le ha pedido: que distinga entre los inscritos en el CERA a "quiénes adquirieron la nacionalidad por vía de la ley, que sería legal, o por vía de la instrucción, que en principio es lo que está sujeto a sospecha".

Si esa criba no se completa, el magistrado no tiene dudas sobre las consecuencias: "Si no lo hace o lo hace de forma incompleta la administración, el riesgo de que personas que en principio debían tener suspendido su derecho de voto voten es un riesgo real".

Portillo ha insistido en que "la medida cautelar ya está clara". Según explicó, "las personas que se hayan nacionalizado en virtud de esta disposición adicional octava tienen suspendido el derecho de voto. Esa es la regla general."

La excepción afecta a quien pueda demostrar otra vía. Si la delegación consular acredita que una persona en concreto adquirió la nacionalidad por ley y no por la instrucción, esa persona podrá votar. "Pero mientras no lo acredite, no", ha precisado el entrevistado.

El problema es que en el CERA conviven perfiles muy distintos. Junto a los nacionalizados por la disposición adicional octava figuran "también otras muchas personas que no tienen nada que ver", que ya estaban inscritas o que obtuvieron la nacionalidad por otro camino. Por eso, ha añadido Portillo, "como todo ese voto CERA va conjunto, si no se discrimina por parte de la administración va a ser complicado llevarlo a la práctica".

El juez ha sido escéptico sobre el plazo. A su juicio, en estos días "va a ser muy difícil saber cuáles se aplicó la instrucción, es decir, la presunción de exilio, y cuáles no se aplicó". Sí cree que, antes de las elecciones, la administración podrá diferenciar entre los que adquirieron la nacionalidad por esa vía y los que ya la tenían o la adquirieron por otra circunstancia, porque "hay otros mecanismos muy válidos de adquirir la nacionalidad española".

Cuesta le ha preguntado si se había visto antes en una tesitura así, a lo que Portillo ha respondido que "lo que estamos viviendo ahora no se había vivido nunca", a la vez que ha lamentado que haya que tener reservas sobre un sistema electoral que "siempre ha gozado de mucho predicamento".

Explicó también por qué el problema no alcanzaría al conjunto de las elecciones. Según detalló, "afortunadamente el voto CERA no se incorpora a las urnas como se incorpora, por ejemplo, el voto de correo" nacional, que se mezcla con el resto el mismo día. "El voto CERA se cuenta aparte unos días después de las elecciones generales", recordó, de modo que las impugnaciones se limitarían a ese recuento y "habrá que solventar primero administrativamente y después judicialmente qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal".

Un colaborador del programa ha planteado entonces el caso inverso: qué ocurriría si una persona con el voto suspendido recurriera por considerar vulnerados sus derechos constitucionales. Portillo ha explicado que "en principio solo afectaría a esa persona", porque se trataría de un único voto sin efectos reales sobre el resultado.

También recordó el criterio que se aplica en estos casos: "Las irregularidades de un proceso electoral tiene que ser de entidad suficiente como para alterar el reparto de escaños". Habría que examinar si se vulneró el derecho de ese elector, pero, según concluyó, eso "no llevaría a una impugnación que prosperase de las elecciones generales".