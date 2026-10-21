El Ministerio de Elma Saiz adjudicó 17 pisos a la "PYME buitre" del arquitecto condenado por la sede del PP

Hasta hace poco, a una empresa, con un número reducido de trabajadores y un volumen de facturación moderado, que se dedicaba a comprar pisos, y en muchos casos reformarlos, para luego sacarles un rendimiento económico con su venta o alquiler se la denominaba en España como PYME.

Desde el martes 29 de septiembre a estas pequeñas y medianas empresas se las conoce oficialmente como "PYME buitre". Así fue como calificó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a Urbagestión; una sociedad que cuenta únicamente con dos propiedades a su nombre en toda España, según los datos del Registro de la Propiedad. Estas dos propiedades son un local comercial en León y un piso en una de las mejores zonas de Madrid. Este último inmueble se lo tenían alquilado a una inquilina, Maricarmen Abascal, que fue desahuciada al negarse a pagar el precio de mercado por ese piso.

La denominación "PYME buitre" la acuñó Isabel Rodríguez en presencia de Elma Saiz que, como portavoz del Gobierno, acompañaba a la ministra de Vivienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Es importante este detalle porque Saiz es también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De su ministerio depende la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), organismo que, entre otras cuestiones, se dedica a administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio único de la Seguridad Social (SS). Y es en esta gestión del patrimonio, en este caso el inmobiliario, donde aparece una de las mayores incongruencias en el discurso político del Gobierno de Pedro Sánchez a raíz del llamado caso Maricarmen.

Para entender mejor la actuación del Gobierno socialista en este asunto es importante saber que la Tesorería General ha alcanzado en esta legislatura el mayor agujero patrimonial de toda la historia de la Seguridad Social, 116.000 euros de patrimonio negativo.

Es en este contexto ruinoso en el que este organismo comienza a subastar su abultado patrimonio. En 2023, la TGSS contaba con cerca de 4.000 inmuebles entre viviendas, locales, edificios y solares. Alrededor de 800 de esos inmuebles serían pisos de uso residencial. Son estas viviendas las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado subastando y vendiendo a empresas que el propio gobierno ha calificado recientemente como "PYMES buitre".

Toda esta operación inmobiliaria depende políticamente de la ministra Elma Saiz, que, en un desayuno informativo el 25 de abril de 2024, declaró:

"La vivienda es una prioridad absoluta para este Gobierno, es el quinto pilar y, evidentemente, para este Gobierno la vivienda es un derecho y no es objeto de especulación".

Ese mismo año, la Tesorería General de la Seguridad Social vendió 44 inmuebles de su propiedad por un importe total de casi 22 millones de euros, según el Informe estadístico y de gestión que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cada año (pag.192). En 2025 y 2026 han continuado las ventas, aunque todavía no se ha actualizado el informe.

El pasado mes de mayo, el Sindicato de Inquilinas de Madrid se encerró durante cuatro horas en la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social para protestar por la gestión de las viviendas del Estado que el departamento de Elma Saiz ha llevado a cabo estos años. Los Ministerios de Vivienda y Seguridad Social se comprometieron entonces a paralizar las subastas y las ventas de pisos de su propiedad y a trasladar todas esas viviendas a Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda creada hace unos meses por el Gobierno.

Desde entonces, la TGSS se comprometió a no subastar más propiedades públicas. Sin embargo, meses antes ya había suscrito un compromiso igual, incumpliéndolo después con la subasta de otras ochenta viviendas y un edificio entero, según denunció el Sindicato de Inquilinas.

En los últimos días se han empezado a publicar varias noticias que ponen la venta de pisos de la TGSS en el ojo del huracán y que empiezan a escarbar en lo que puede devenir en una gran escándalo a las puertas de las elecciones generales. Noticias como la venta de un piso de la TGSS a Iván Redondo por debajo del precio de mercado. El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez ha acusado a OK Diario de difundir un bulo contra su persona. Sin embargo, El Mundo ha aportado nueva información que desmiente la versión edulcorada de Redondo.

Según esta nueva noticia, antes de la compra Redondo pagaba sólo 1.000 euros por ese piso de 128 metros en el lujoso Barrio de Salamanca de Madrid. Chollo que había conseguido en 2011 gracias a la Sociedad Pública del Alquiler de Zapatero y que posteriormente cerró el PP por el descontrol en la gestión. Curiosamente, otro que consiguió un piso dos plantas por encima de Redondo fue el famoso Julito Martínez, el socio imputado de Zapatero.

El arquitecto de la sede del PP

Si esta venta masiva de pisos de titularidad pública a entidades privadas por parte de un Gobierno que tacha de especuladores, buitres y carroñeros a los empresarios que se lucran con la vivienda ya resultaría incongruente, la situación se complica aún más si entramos en la identidad de alguno de esos empresarios. Y es que entre las viviendas vendidas por el ministerio que dirige Elma Saiz al menos diecisiete acabaron en manos de empresas vinculadas a Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba.

Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba desciende de familia aristocrática por parte de padre y madre. Entre otras muchas cosas, su progenitor es el tercer marqués de Amurrio. Sin embargo, Urquijo no saltó a los medios de comunicación por sus nobles apellidos sino por ser el arquitecto que fue condenado por cobrar en negro parte de la reforma de la sede nacional del PP en Génova 13. En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo revisó la sentencia y redujo las penas impuestas por la Audiencia Nacional por el delito de defraudación tributaria. La pena de prisión para Urquijo y su socia Belén García se quedó en 9 meses y la multa en 200.000 euros para cada uno.

Además de la condena judicial, Gonzalo Urquijo sufrió también la pena del telediario, ya que el PSOE no dudó en señalarle públicamente en medio de su disputa política con el PP. "¿Con qué ánimo cree, señor Montoro, que afrontan los ciudadanos la declaración de la renta después de saber que el Partido Popular durante años ha mantenido una contabilidad B...", le preguntó el socialista Antonio Hernando al ministro de Hacienda en la sesión de control en el Congreso de los diputados.

Sin embargo, esta condena pública y penal no fue impedimento para que, cuando el PSOE llegó al poder, la Tesorería General de la Seguridad Social vendiera varias viviendas a Urquijo y su socia, Belén García García, entre los años 2023 y 2026.

Después del estallido del escándalo de la sede del PP, Gonzalo Urquijo y Belén García decidieron continuar su actividad laboral bajo otra marca. Mantuvieron los mismos clientes y en la misma oficina, solo que su trabajo se desarrollaba bajo las siglas de otra empresa: UNEN Servicios para la Arquitectura SL de la que Urquijo y García son administradores mancomunados.

A esta empresa la Tesorería General de la Seguridad Social le vendió 12 viviendas, todas ellas en Madrid y en algunas de las mejores zonas de la capital. Tres en la calle Príncipe de Vergara (21 de noviembre de 2023), cuatro en la calle Alcalá (31 de julio de 2024) y cinco en la Avenida Ciudad de Barcelona (25 de abril de 2025).

Sumando las subastas de esos doce inmuebles, UNEN pagó algo más de cinco millones y medio de euros al Ministerio de la Seguridad Social. Pero estos no son los únicos pisos que el departamento de Elma Saiz ha vendido al arquitecto condenado y a su socia.

En octubre del año 2025, la TGSS sacó a subasta cinco pisos en la calle Narciso Serra de Madrid. Un mes más tarde se adjudicaron todos ellos a la empresa Unión de Ideas Integrales S.L, cuyo socio único es Montecristo Partners, la sociedad matriz de la que Gonzalo Urquijo y Belén García son administradores. La operación se formalizó el pasado mes de marzo y el Gobierno acabó cobrando algo más de 3 millones de euros. Este verano comenzaron las obras en esos pisos en el distrito Retiro, el mismo distrito en el que se encontraba el piso en el que vivía Maricarmen Abascal.

Los paralelismos no acaban aquí. La Tesorería General de la Seguridad Social vendió a otra PYME un edificio público, sabiendo que una de las viviendas estaba sujeta a un contrato de renta antigua vencida y que en el resto había inquilinos que serían desahuciados.

La pregunta recurrente

Gonzalo Urquijo fue condenado por un delito contra la hacienda pública, pero no fue inhabilitado en ningún caso para poder seguir ganándose la vida con la que era su profesión: la arquitectura. Que se sepa, en ninguna de las operaciones con la TGSS se ha cometido ilegalidad alguna. El foco, en este caso, está puesto en la entidad contratante. Más ahora que el mismo gobierno está demonizando cualquier tipo de negocio privado en el sector inmobiliario. ¿Qué estaría diciendo la ministra de Vivienda, que tachó de "muy carroñera" a una PYME con una sola vivienda en su cartera, si un Gobierno del PP hubiera vendido una veintena de pisos de titularidad pública al hijo de un marqués que fue condenado por la sede del PP y al que la UDEF acusó de tener millones de euros en paraísos fiscales?

La Radioteca se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la empresa de Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba. Ambos han declinado hacer declaraciones.

Puedes escuchar la historia completa de la polémica venta de pisos de la Tesorería General de la Seguridad Social en el último capítulo de La Radioteca titulado: 'Al fondo, los buitres'. Ya disponible en Libertad Digital, esradio, tu plataforma de podcast favorita y YouTube.