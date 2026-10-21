El PP condena los disturbios y ataques a Vox durante un mitin de Santiago Abascal en La Coruña

El Partido Popular ha salido rápidamente a condenar el ataque contra Vox durante un mitin de Santiago Abascal en La Coruña, y por el que la asociación de policía Jupol ha pedido la dimisión del delegado de Gobierno en Galicia, ya que autorizó una protesta de extrema izquierda en la misma plaza donde se celebraba el acto político.

"Condenamos de forma rotunda los disturbios provocados por los intolerantes", escribe el secretario general del PP, Miguel Tellado, que muestra la "solidaridad" del partido con Abascal, quien apenas pudo responder a las preguntas de la prensa durante su comparecencia pública, debido a los gritos e insultos que le proferían los violentos, en unos hechos que recuerdan a lo sufrido por el partido en otras ciudades como Barcelona o Vallecas.

"En democracia la violencia nunca es el camino. Agitar las calles y azuzar el enfrentamiento es una irresponsabilidad que trae graves consecuencias. El PP siempre actuará con sensatez para que reine la serenidad, el respeto a la ley y la paz social", añade Tellado en su mensaje en la cuenta oficial de X.

Abascal ha tenido que ser protegido por la Policía Nacional, que ha tenido que cargar contra los cachorros del BNG, la formación de extrema izquierda separatista gallega, que han lanzado adoquines y petardos durante el acto de Vox de precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Se han producido momentos de máxima tensión, altercados y cargas policiales en las inmediaciones de la plaza de María Pita. Un operativo de la Policía Nacional, compuesto por más de una decena de furgones, ha tenido que blindar los accesos a la zona de Puerta Real para separar a los simpatizantes de la formación del más de un millar de manifestantes convocados por organizaciones estudiantiles, Galiza Nova, los cachorros del BNG y el Sindicato de Inquilinas.