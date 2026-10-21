El PSOE cede un espacio público municipal a dos investigados por sus vínculos con Hezbolá

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), gobernado por el PSOE en coalición con Izquierda Unida-Podemos, cederá la Casa de Cultura municipal para celebrar este miércoles una charla-coloquio en la que participarán dos personajes investigados por la Audiencia Nacional por sus presuntos vínculos con Hezbolá y otras organizaciones terroristas palestinas.

El acto, titulado Solidaridad internacionalista y la represión al activismo por Palestina, está organizado y convocado por CGT Miranda y Comarca y comenzará a las 19:00 horas. Los ponentes serán Asier Herranz y Youssef Brahim, vinculados a Samidoun e Iranekin Bat, un comité vasco de apoyo a Irán, y administradores del canal de Telegram Frontflict.

Detenidos y en libertad provisional

Herranz y Brahim fueron detenidos el pasado 16 de junio en Bilbao y Getxo en una operación relacionada con una investigación judicial sobre sus presuntos vínculos con Hezbolá. Según las informaciones publicadas sobre el caso, la Policía señala que en el citado canal Frontflict se difundía propaganda de grupos armados palestinos y libaneses.

Tras comparecer ante el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La investigación sigue abierta.

La cesión de las instalaciones municipales ha sido denunciada por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que critica que un ayuntamiento facilite un espacio público para un acto en el que intervienen dos personas sometidas a una investigación judicial de esta naturaleza e incide en que el municipio es gobernado por los socialistas.

Samidoun, en el punto de mira internacional

Uno de los elementos que ACOM destaca es la vinculación de los ponentes con Samidoun, una red internacional que se presenta como organización de solidaridad con los presos palestinos pero que en realidad ha funcionado como un mecanismo de recaudación de fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una de las organizaciones terroristas palestinas, por lo que la ha declarado también como organización terrorista.

Así, Alemania prohibió y disolvió la organización en noviembre de 2023. Un año después, el 15 de octubre de 2024, Canadá la incluyó en su lista de entidades terroristas y Estados Unidos la designó como Specially Designated Global Terrorist. El Departamento del Tesoro estadounidense sostuvo que Samidoun servía como estructura internacional de recaudación de fondos para el FPLP, organización considerada terrorista por Washington.

ACOM sostiene que la celebración de este acto supone dar cobertura política a una organización cuyas conexiones con el terrorismo son públicas y notorias y la han llevado a ser prohibida en varias democracias irreprochables. La asociación projudía también ha denunciado anteriormente las actividades de Samidoun en España –entre las que ha habido actos en instituciones como la Universidad Complutense– y ha anunciado que seguirá promoviendo acciones contra sus convocatorias.

Por su parte, CGT presenta la charla como una actividad para debatir sobre la persecución del activismo propalestino. En la convocatoria, el sindicato describe el procedimiento judicial contra Herranz y Brahim como un caso de represión política.