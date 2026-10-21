El PSOE se negó a recoger una carta del PP pidiendo un cara a cara sobre vivienda

Según ha informado el PP en un comunicado a medios, su director de campaña, Miguel Tellado, remitió esta mañana una carta a la responsable de estrategia del PSOE, María Jesús Montero, para plantearle un debate cara a cara en materia de vivienda entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y su portavoz en la materia, Juan Bravo.

Pese a que el escrito llegó por mensajero a Ferraz, en la sede del PSOE se negaron a recoger la misiva, explican desde el PP, donde añaden que "una trabajadora del partido bajó, la abrió, la fotografió y denegó la recepción". "Aun así, la hemos remitido también por email", añaden desde la formación, donde esperan todavía la respuesta de Pedro Sánchez para debatir con Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia o Mediaset, no en TVE.

"La vivienda era la coartada de Pedro Sánchez para convocar elecciones y el PP acepta el reto. Por eso planteamos la celebración de este debate entre la ministra y candidata por Ciudad Real y el vicesecretario con competencias en la materia y candidato por Sevilla", aseguran en el partido, donde retan al PSOE: "Veamos el interés del PSOE por debatir sobre el primer problema de este país".

La misiva de Tellado a Montero tira de ironía para afirmar, entre otras cosas: "Entiendo que no te sientas responsable de los errores del Gobierno socialista porque apenas fuiste vicepresidenta ocho años, pero seguro que en tu nueva condición de dirigente de la oposición entiendes que este asunto no puede esperar".

El secretario general del PP asegura, también, que "los recientes escándalos en torno a las empresas de la pareja de la portavoz del PSOE o el piso facilitado al ex jefe de Gabinete del presidente del Gobierno por un valor inferior al de mercado no pueden ser excusa para que el PSOE intente opacar ahora el debate de la vivienda", en referencia a la dimitida Montse Mínguez y a Iván Redondo.