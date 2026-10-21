Europa incluye en su presupuesto una partida para mejorar la seguridad en la frontera de Ceuta

El Parlamento Europeo ha incluido en el presupuesto de 2027, que se debate y vota esta semana, una partida presupuestaria para aumentar la seguridad en la frontera de Ceuta, a petición del PP. Las cuentas, que estarán en vigor hasta 2033, prevén 40 millones de euros de inversión para la gestión de todas las fronteras, y 55 millones para seguridad y defensa, mencionando específicamente Ceuta.

Según informa el partido de Dolors Montserrat y Esteban González Pons, la iniciativa parte de la prioridad que conceden a lo ocurrido en la ciudad autónoma, cuyo presidente, Juan Jesús Vivas, se encuentra este miércoles de nuevo en Madrid para seguir denunciando el caos que todavía afronta.

La propuesta presupuestaria del Parlamento Europeo incluye también más recursos humanos para Frontex, después de que el PP incluyera varias enmiendas para una mayor implicación de esta agencia en la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla, incluyendo vigilancia, control, gestión operativa y cooperación transfronteriza.

"La defensa y la seguridad de nuestras fronteras, así como la lucha contra la inmigración ilegal, han de ser una prioridad irrenunciable para la Unión. Por ello, aplaudimos el refuerzo presupuestario de Frontex y del Instrumento de Gestión de Fronteras para que puedan hacer frente a inaceptables sucesos como el vivido en Ceuta este verano", ha defendido Isabel Benjumea, que ha negociado el informe en nombre del PP europeo.

Además, el Parlamento Europeo ha incluido, también a petición del PP, la reserva de 50 millones de los fondos para vecindario sur, lo que afecta a Marruecos, ya que no puede liberarse ese montante hasta que la Comisión Europea certifique avances verificables en gestión de fronteras y cooperación migratoria.

La formación de Feijóo también ha defendido un aumento de 85 millones de euros para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), destinado a apoyar al sector agrario europeo y contribuir a la estabilidad de las explotaciones agrícolas. Dentro de este incremento, se incluyen 2 millones de euros adicionales para el programa POSEI, que presta apoyo específico a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, entre ellas las Islas Canarias.