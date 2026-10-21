Ferraz justifica el rodillo de Sánchez para imponer a sus candidatos: "Tiene potestad para hacerlo"

"Yo quiero una organización que debata hasta la extenuación, que vote, y una vez votado toda la organización vaya a una. Necesitamos tener una única voz y esa voz ha de ser la de nuestros militantes". Así prometía Pedro Sánchez en 2016 devolver el poder a las bases del PSOE. Una década después, aquellas palabras se han convertido en un incómodo recordatorio para una dirección federal que ahora reivindica su autoridad para modificar las listas y apartar a candidatos elegidos por la militancia.

El vídeo lo ha recuperado la alcaldesa de Palencia, donde la rebelión interna ha estallado después de que Ferraz impusiera su propia lista. La respuesta ha sido demoledora cuando los candidatos socialistas han renunciado en bloque y la regidora Míriam Andrés ha cargado contra la dirección del partido en redes sociales: "Os habéis pasado la voz de la militancia por el forro".

Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. Viva la democracia interna! pic.twitter.com/8UGOUW9nZi — Miriam Andrés (@mndres) October 16, 2026

Pero Palencia no es una excepción. El rodillo de Ferraz también ha pasado por Albacete y Burgos, donde la dirección federal ha cambiado a los candidatos por otros afines a sus criterios. En Burgos, el damnificado es Luis Tudanca, que se queda fuera de la candidatura al Senado.

Pedro Sánchez además ha suspendido el mitin previsto en Toledo, después de que Ferraz haya tumbado a varios candidatos del PSOE vinculados a Emiliano García-Page. El presidente castellanomanchego ya tenía previsto ausentarse del acto por un viaje organizado a Italia para reunirse con empresarios e inversores. En su lugar, Sánchez se desplazará este miércoles a Burgos, en plena tormenta interna por la imposición de las listas electorales y con voces críticas dentro del partido que reprochan a la dirección federal que "no cuente con la gente".

Desde Ferraz justifican los cambios apelando a la autoridad de la dirección federal, que, sostienen, tiene "potestad" para modificar las candidaturas y fijar los criterios que considere oportunos. Una capacidad que, según defienden, cobra aún más sentido cuando se trata de elecciones generales, en las que la dirección nacional reivindica su papel para configurar las listas. Así la cúpula del PSOE trata de zanjar la polémica, aunque las renuncias y las protestas en distintos territorios evidencian el choque abierto con quienes defienden el resultado de las decisiones de la militancia.

En Ferraz no solo esgrimen su autoridad orgánica para justificar unos relevos que han abierto una nueva brecha interna en el PSOE. También defienden que los cambios buscan garantizar una mayor "paridad". La dirección trata así de cerrar filas y evitar una guerra fratricida que exponga públicamente las grietas de un PSOE que pretende venderse como "el partido del amor". Sin embargo, el mensaje que sale de Ferraz dista mucho de esa imagen de fraternidad porque quien no acepte las imposiciones de la cúpula y no se suba al tren de Sánchez podrá ser apartado y sustituido sin contemplaciones.